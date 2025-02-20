Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о ключевых обещаниях Дональда Трампа завершить войну в Украине. Также речь пойдет о ситуации на фронте и вероятном отключении Starlink.

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О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсудим следующее:

сначала за сутки, потом за 100 дней, а потом уже за год: ключевые обещания Трампа завершить войну в Украине;

Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки;

враг хочет закрепиться на островах возле Херсона, за прошедшую неделю было 8 попыток, — ВСУ;

Маск может отключить Starlink в любой момент, — Берлинская;

до 30 тысяч и не на фронте — СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине;

мобилизацию и запрет на выезд за границу могут продлить после завершения войны.

Гости сегодняшнего эфира:

министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

предприниматель, изобретатель и инженер-программист, один из трех изобретателей наземного дрона "Змей" Борис Дрожак;

адвокат Вадим Гречковский;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что угроза Третьей мировой войны является реальной. Вместе с тем, по словам политика, этого не произойдет, пока он находится на посту главы государства.

Кроме того, Дональд Трамп сделал заявление о том, что война в Украине не завершится без вмешательства США. Также он высказался об отказе Владимира Зеленского провести выборы в Украине.