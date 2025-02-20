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Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

20 февраля 2025 г. 13:00

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о ключевых обещаниях Дональда Трампа завершить войну в Украине. Также речь пойдет о ситуации на фронте и вероятном отключении Starlink.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсудим следующее:

  • сначала за сутки, потом за 100 дней, а потом уже за год: ключевые обещания Трампа завершить войну в Украине;
  • Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки;
  • враг хочет закрепиться на островах возле Херсона, за прошедшую неделю было 8 попыток, — ВСУ;
  • Маск может отключить Starlink в любой момент, — Берлинская;
  • до 30 тысяч и не на фронте — СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине;
  • мобилизацию и запрет на выезд за границу могут продлить после завершения войны.

Гости сегодняшнего эфира:

  • министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • предприниматель, изобретатель и инженер-программист, один из трех изобретателей наземного дрона "Змей" Борис Дрожак;
  • адвокат Вадим Гречковский;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украины" Максим Ткаченко.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что угроза Третьей мировой войны является реальной. Вместе с тем, по словам политика, этого не произойдет, пока он находится на посту главы государства.

Кроме того, Дональд Трамп сделал заявление о том, что война в Украине не завершится без вмешательства США. Также он высказался об отказе Владимира Зеленского провести выборы в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Text

08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE