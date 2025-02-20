Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про ключові обіцянки Дональда Трампа завершити війну в Україні. Також мова йтиме про ситуацію на фронті та ймовірне відключення Starlink.

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Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговоримо таке:

спершу за добу, потім за 100 днів, а тоді вже за рік: ключові обіцянки Трампа завершити війну в Україні;

Трамп готовий запропонувати Україні нові умови сировинної угоди;

ворог хоче закріпитися на островах біля Херсона, за минулий тиждень було 8 спроб, — ЗСУ;

Маск може відключити Starlink в будь-який момент, — Берлінська;

до 30 тисяч і не на фронті — ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні;

мобілізацію і заборону на виїзд за кордон можуть продовжити після завершення війни.

Гості сьогоднішнього ефіру:

міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

підприємець, винахідник та інженер-програміст, один із трьох винахідників наземного дрона "Змій" Борис Дрожак;

адвокат Вадим Гречківський;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що загроза Третьої світової війни є реальною. Разом з тим, за словами політика, цього не станеться, поки він перебуває на посаді глави держави.

Крім того, Дональд Трамп зробив заяву про те, що війна в Україні не завершиться без втручання США. Також він висловився про відмову Володимира Зеленського провести вибори в Україні.