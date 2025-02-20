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Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

20 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

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16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2025
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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

Text

18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Text

16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

Text

13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про ключові обіцянки Дональда Трампа завершити війну в Україні. Також мова йтиме про ситуацію на фронті та ймовірне відключення Starlink.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговоримо таке:

  • спершу за добу, потім за 100 днів, а тоді вже за рік: ключові обіцянки Трампа завершити війну в Україні;
  • Трамп готовий запропонувати Україні нові умови сировинної угоди;
  • ворог хоче закріпитися на островах біля Херсона, за минулий тиждень було 8 спроб, — ЗСУ;
  • Маск може відключити Starlink в будь-який момент, — Берлінська;
  • до 30 тисяч і не на фронті — ЗМІ дізналися про плани Європи щодо миротворців в Україні;
  • мобілізацію і заборону на виїзд за кордон можуть продовжити після завершення війни. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • підприємець, винахідник та інженер-програміст, один із трьох винахідників наземного дрона "Змій" Борис Дрожак;
  • адвокат Вадим Гречківський;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що загроза Третьої світової війни є реальною. Разом з тим, за словами політика, цього не станеться, поки він перебуває на посаді глави держави. 

Крім того, Дональд Трамп зробив заяву про те, що війна в Україні не завершиться без втручання США. Також він висловився про відмову Володимира Зеленського провести вибори в Україні.

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14:10 Демченко відповів, чи збільшився потік ухилянтів на кордоні

13:48 Акція у Києві на підтримку військовополонених — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 Instagram значно оновив Direct — які нові функції з'явилися

13:40 В Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE