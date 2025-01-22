Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, обсудим визит Президента Украины Владимира Зеленского в Давос и возможное начало переговоров между нашим государством и Россией об окончании войны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим такие темы:

Зеленский в Давосе: Путин будет требовать сокращения численности ВСУ в пять раз на переговорах;

Украина успешно бьет по РФ собственным оружием;

Как изменились настроения украинцев на фоне вступления Трампа в должность.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик Денис Попович;

командир отдельной службы БпЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

политический аналитик Александр Кондратенко;

нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

политолог Олег Саакян;

эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен обязательно сесть за стол переговоров иначе на Россию усилится давление. Американский лидер также раскритиковал помощь ЕС Украине как недостаточную.

Также новоизбранный президент США прокомментировал обещание завершить войну в Украине за 24 часа.