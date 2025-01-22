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Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

22 января 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

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09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, обсудим визит Президента Украины Владимира Зеленского в Давос и возможное начало переговоров между нашим государством и Россией об окончании войны.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим такие темы:

  • Зеленский в Давосе: Путин будет требовать сокращения численности ВСУ в пять раз на переговорах;
  • Украина успешно бьет по РФ собственным оружием;
  • Как изменились настроения украинцев на фоне вступления Трампа в должность.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик Денис Попович;
  • командир отдельной службы БпЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • политический аналитик Александр Кондратенко;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • политолог Олег Саакян;
  • эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен обязательно сесть за стол переговоров иначе на Россию усилится давление. Американский лидер также раскритиковал помощь ЕС Украине как недостаточную.

Также новоизбранный президент США прокомментировал обещание завершить войну в Украине за 24 часа.

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08:02 В Запорожье осудили мужчину за уклонение от мобилизации

08:00 Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину