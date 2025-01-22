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Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
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15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

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15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

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13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

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09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

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08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, обговоримо візит Президента України Володимира Зеленського у Давос та можливий початок переговорів між нашою державою і Росією про зкінчення війни.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо такі теми:

  • Зеленський у Давосі: Путін вимагатиме скорочення чисельності ЗСУ уп’ятеро на переговорах;
  • Україна успішно б‘є по РФ власною зброєю;
  • Як змінилися настрої українців на тлі вступу Трампа на посаду.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик Денис Попович;
  • командир окремої служби БпЛА Української добровольчої армії Ашот Арутюнян;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • політичний аналітик Олександр Кондратенко;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • політолог Олег Саакян;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів інакше на Росію посилиться тиск. Американський лідер також розкритикував допомогу ЄС Україні як недостатню.

Також новообраний президент США прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.

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08:02 У Запоріжжі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

08:00 Виплати від УВКБ ООН у січні — як і де можна подати заявку

07:58 Зеленський пояснив, чому не розглядає мирний план Бразилії

07:55 Камишін пояснив, як Україна має воювати в подальшому

07:37 Робота для пенсіонерів – де і скільки платять в 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Скільки в Україні заброньованих — депутат назвав цифру

07:27 Лікування після поранення — максимальний рівень виплат

07:01 Клієнти ПриватБанку втрачають доступ до пенсій — деталі

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
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21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну