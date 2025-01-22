Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, обговоримо візит Президента України Володимира Зеленського у Давос та можливий початок переговорів між нашою державою і Росією про зкінчення війни.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо такі теми:

Зеленський у Давосі: Путін вимагатиме скорочення чисельності ЗСУ уп’ятеро на переговорах;

Україна успішно б‘є по РФ власною зброєю;

Як змінилися настрої українців на тлі вступу Трампа на посаду.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик Денис Попович;

командир окремої служби БпЛА Української добровольчої армії Ашот Арутюнян;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

політичний аналітик Олександр Кондратенко;

нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

політолог Олег Саакян;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має обов'язково сісти за стіл переговорів інакше на Росію посилиться тиск. Американський лідер також розкритикував допомогу ЄС Україні як недостатню.

Також новообраний президент США прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години.