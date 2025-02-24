Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных. Кроме того, он раскрыл темпы изготовления отечественного оружия.
Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE 24 февраля.
О чем эфир
Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:
- Зеленский передал представителю Трампа перечень нарушенных Россией режимов прекращения огня;
- Украина уже имеет 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами;
- ЕС в 2024-м потратил на российскую нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине;
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода;
- В начале 2025 года продвижение российских войск в Украине замедлилось.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
- народный депутат Украины Юлия Яцык;
- экс-заместитель министра обороны Анна Маляр;
- спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины полковник Олег Домбровский;
- заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
- генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
- российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
Напомним, 23 февраля Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.
Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.