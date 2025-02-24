Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных. Кроме того, он раскрыл темпы изготовления отечественного оружия.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE 24 февраля.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

Зеленский передал представителю Трампа перечень нарушенных Россией режимов прекращения огня;

Украина уже имеет 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами;

ЕС в 2024-м потратил на российскую нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине ;

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода;

В начале 2025 года продвижение российских войск в Украине замедлилось.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;

народный депутат Украины Юлия Яцык;

экс-заместитель министра обороны Анна Маляр;

спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины полковник Олег Домбровский;

заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;

генерал-майор запаса Сергей Кривонос;

российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Напомним, 23 февраля Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.

Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.