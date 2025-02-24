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Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

24 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных. Кроме того, он раскрыл темпы изготовления отечественного оружия.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире Вечір.LIVE 24 февраля.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

  • Зеленский передал представителю Трампа перечень нарушенных Россией режимов прекращения огня;
  • Украина уже имеет 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами;
  • ЕС в 2024-м потратил на российскую нефть и газ больше, чем на финансовую помощь Украине;
  • Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода;
  • В начале 2025 года продвижение российских войск в Украине замедлилось.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • историк, военнослужащий ВСУ Александр Алферов;
  • народный депутат Украины Юлия Яцык;
  • экс-заместитель министра обороны Анна Маляр;
  • спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВС Украины полковник Олег Домбровский;
  • заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
  • генерал-майор запаса Сергей Кривонос;
  • российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Напомним, 23 февраля Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.

Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.

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18:53 В МИД Турции высказали позицию о вступлении Украины в НАТО

18:48 Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию Украины

18:40 Сколько одесситы будут платить за свет уже с марта месяца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Зеленский спрогнозировал окончание войны и дальнейшие угрозы

18:24 В Украине постепенно теплеет — где завтра будет до +7 °С

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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