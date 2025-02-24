Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених. Крім того, він розкрив темпи виготовлення вітчизняної зброї.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі Вечір.LIVE 24 лютого.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Зеленський передав представнику Трампа перелік порушених Росією режимів припинення вогню;

Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами;

ЄС 2024-го витратив на російську нафту і газ більше, ніж на фінансову допомогу Україні ;

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи;

На початку 2025 року просування російських військ в Україні сповільнилося.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров;

народна депутатка України Юлія Яцик;

ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр;

речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України полковник Олег Домбровський;

заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука;

генерал-майор запасу Сергій Кривонос;

російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Нагадаємо, 23 лютого Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.