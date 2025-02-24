Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених. Крім того, він розкрив темпи виготовлення вітчизняної зброї.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі Вечір.LIVE 24 лютого.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • Зеленський передав представнику Трампа перелік порушених Росією режимів припинення вогню; 
  • Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами;  
  • ЄС 2024-го витратив на російську нафту і газ більше, ніж на фінансову допомогу Україні
  • Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні три військові заводи; 
  • На початку 2025 року просування російських військ в Україні сповільнилося.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • історик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Алфьоров; 
  • народна депутатка України Юлія Яцик; 
  • ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр; 
  • речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗС України полковник Олег Домбровський; 
  • заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука; 
  • генерал-майор запасу Сергій Кривонос; 
  • російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Нагадаємо, 23 лютого Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:17 Угода про копалини заборонить РФ отримувати вигоду, — ЗМІ

18:15 Відставка Реброва — хто може очолити збірну України

18:14 Оновили важливий документ — як українців прийматимуть на роботу

18:03 Патріотична хода в центрі Одеси — фоторепортаж

17:59 Буданов пояснив, чому Росії треба "пауза" у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Шмигаль заявив, що Україна має найбільші газосховища в Європі

Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

17:30 У Києві на Майдані вшанували пам'ять Героїв війни — фоторепортаж

17:22 Путіну не вистачає України для відновлення імперії, — Буданов

17:22 Пільговий проїзд у 2025 — хто не платитиме за маршрутки в березні

18:17 Угода про копалини заборонить РФ отримувати вигоду, — ЗМІ

18:15 Відставка Реброва — хто може очолити збірну України

18:14 Оновили важливий документ — як українців прийматимуть на роботу

18:03 Патріотична хода в центрі Одеси — фоторепортаж

17:59 Буданов пояснив, чому Росії треба "пауза" у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Шмигаль заявив, що Україна має найбільші газосховища в Європі

17:30 У Києві на Майдані вшанували пам'ять Героїв війни — фоторепортаж

17:22 Путіну не вистачає України для відновлення імперії, — Буданов

17:22 Пільговий проїзд у 2025 — хто не платитиме за маршрутки в березні

17:13 Три роки великої війни — який вплив на систему охорони здоров’я

17:07 В Україні прогнозують 5 IPO за 2 роки — почнуть з "Укрпошти"

06:40 Як заробити на кольорових металах — ціни на латунь у лютому

05:44 Третій рік великої війни — скільки територій України окупувала РФ

05:18 Три роки війни — який внесок зробив Львів у підтримку України

04:13 Трильйони на війну — куди Кремль міг би витратити гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:51 Скільки фінансової допомоги дали Україні з початку великої війни

23 лютого 2025

06:40 Оновлені ціни на брухт в Україні — де дорожче приймають алюміній

22 лютого 2025

06:59 Головні фінансові помилки, які допускають 90% людей

06:52 Письменник у політиці — хто такий кандидат в канцлери Габек

06:40 Де дорого приймають метал — ціни на мідь у лютому

Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE