Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей Прокурор, эксперт по международным вопросам Богдан Ференс, доктор медицинских наук Оксана Выговская, политолог Игорь Чаленко, доктор соцнаук Александра Шульга, нардеп VIII созыва Анна Гопко, журналист Александр Бригинец, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун и синоптик Николай Луценко. В частности, они обсудят главные принципы мира от Президента Владимира Зеленского.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, чем завершились переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и России.

Также они отреагируют на новую срочную встречу, которую созывает Франция.

Среди других тем:

Визит Зеленского в Турцию;

Почему Украина не согласится на уступки;

Какие страны готовы отправить свои войска в Украину?

Напомним, Зеленский отметил, что обмен пленными должен стать первым шагом на пути к завершению войны. Следующим важным этапом является обеспечение гарантий безопасности.

Также Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил за теплый прием, гостеприимство и продуктивный диалог во время переговоров.