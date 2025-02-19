Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей Прокурор, эксперт по международным вопросам Богдан Ференс, доктор медицинских наук Оксана Выговская, политолог Игорь Чаленко, доктор соцнаук Александра Шульга, нардеп VIII созыва Анна Гопко, журналист Александр Бригинец, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун и синоптик Николай Луценко. В частности, они обсудят главные принципы мира от Президента Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, чем завершились переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и России.

Также они отреагируют на новую срочную встречу, которую созывает Франция.

Среди других тем:

  • Визит Зеленского в Турцию;
  • Почему Украина не согласится на уступки;
  • Какие страны готовы отправить свои войска в Украину?

Напомним, Зеленский отметил, что обмен пленными должен стать первым шагом на пути к завершению войны. Следующим важным этапом является обеспечение гарантий безопасности.

Также Зеленский встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил за теплый прием, гостеприимство и продуктивный диалог во время переговоров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:59 Захватчики обстреляли детскую поликлинику в Одессе — фото

08:50 Мораторий в сфере ЖКХ — что будет с тарифами на газ и тепло

08:34 Россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове

08:29 ТЦК отказал в отсрочке — как украинцам обжаловать решение

08:21 Дроны атаковали НПЗ в Самарской области — видео последствий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Продажа украинских монет — какие копейки стоят до 2 000 грн

08:02 Оккупанты ударили 557 раз по Запорожской области — детали

08:02 Суд изменил приговор братьям, напавшим с топорами на ТЦК

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — где украинцам предоставят выплаты

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

08:59 Захватчики обстреляли детскую поликлинику в Одессе — фото

08:50 Мораторий в сфере ЖКХ — что будет с тарифами на газ и тепло

08:34 Россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове

08:29 ТЦК отказал в отсрочке — как украинцам обжаловать решение

08:21 Дроны атаковали НПЗ в Самарской области — видео последствий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Продажа украинских монет — какие копейки стоят до 2 000 грн

08:02 Оккупанты ударили 557 раз по Запорожской области — детали

08:02 Суд изменил приговор братьям, напавшим с топорами на ТЦК

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — где украинцам предоставят выплаты

07:22 Полесье после Тесли уволило второго топ-менеджера

06:52 Против Шольца и за Украину — кто такой кандидат в канцлеры Мерц

06:40 Как зарабатывать на ломе — цены на латунь в Украине в феврале

18 февраля 2025

22:33 Одесситы создали приложение, которое спасает жизни

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации