Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій Прокурор, експерт з міжнародних питань Богдан Ференс, докторка медичних наук Оксана Виговська, політолог Ігор Чаленко, доктор соцнаук Олександра Шульга, нардепка VIII скликання Ганна Гопко, журналіст Олександр Бригинець, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун та синоптик Микола Луценко. Зокрема, вони обговорять головні принципі миру від Президента Володимира Зеленського.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, чим завершилися перемовини представників Сполучених Штатів Америки та Росії.

Також вони відреагують на нову термінову зустріч, яку скликає Франція.

Серед інших тем:

Візит Зеленського до Туреччини;

Чому Україна не погодиться на поступки;

Які країни готові відправити свої війська в Україну?

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що обмін полоненими має стати першим кроком на шляху до завершення війни. Наступним важливим етапом є забезпечення гарантій безпеки.

Також Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та подякував за теплий прийом, гостинність і продуктивний діалог під час перемовин.