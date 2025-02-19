Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій Прокурор, експерт з міжнародних питань Богдан Ференс, докторка медичних наук Оксана Виговська, політолог Ігор Чаленко, доктор соцнаук Олександра Шульга, нардепка VIII скликання Ганна Гопко, журналіст Олександр Бригинець, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун та синоптик Микола Луценко. Зокрема, вони обговорять головні принципі миру від Президента Володимира Зеленського.
Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE
Гості ефіру обговорять, чим завершилися перемовини представників Сполучених Штатів Америки та Росії.
Також вони відреагують на нову термінову зустріч, яку скликає Франція.
Серед інших тем:
- Візит Зеленського до Туреччини;
- Чому Україна не погодиться на поступки;
- Які країни готові відправити свої війська в Україну?
Нагадаємо, Зеленський зазначив, що обмін полоненими має стати першим кроком на шляху до завершення війни. Наступним важливим етапом є забезпечення гарантій безпеки.
Також Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та подякував за теплий прийом, гостинність і продуктивний діалог під час перемовин.