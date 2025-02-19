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Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2025 р. 08:00

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій Прокурор, експерт з міжнародних питань Богдан Ференс, докторка медичних наук Оксана Виговська, політолог Ігор Чаленко, доктор соцнаук Олександра Шульга, нардепка VIII скликання Ганна Гопко, журналіст Олександр Бригинець, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун та синоптик Микола Луценко. Зокрема, вони обговорять головні принципі миру від Президента Володимира Зеленського.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, чим завершилися перемовини представників Сполучених Штатів Америки та Росії.

Також вони відреагують на нову термінову зустріч, яку скликає Франція.

Серед інших тем:

  • Візит Зеленського до Туреччини;
  • Чому Україна не погодиться на поступки;
  • Які країни готові відправити свої війська в Україну?

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що обмін полоненими має стати першим кроком на шляху до завершення війни. Наступним важливим етапом є забезпечення гарантій безпеки.

Також Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та подякував за теплий прийом, гостинність і продуктивний діалог під час перемовин.

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07:22 Полісся після Теслі звільнило другого топменеджера

07:17 Підйомна допомога в ЗСУ — хто її не отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:05 Українці назвали найбільш корумповані галузі — статистика НАЗК

07:05 Найвигідніший мобільний тариф 2025 — що обрати українцям 60+

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