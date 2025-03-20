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Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

20 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

Text

13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Text

10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

Text

10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали доктор экономических наук Андрей Длигач, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, нардеп Юрий Камельчук, а также социальный и военный психолог Олег Покальчук. В частности, они обсудят заявление президента Владимира Зеленского относительно нового наступления оккупантов.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют начало двухдневного саммита ЕС. Кроме того, они обсудят детали предстоящей встречи США с Россией в Саудовской Аравии.

Среди других тем:

  • Зеленский согласился на предложение Трампа прекратить удары по энергетике РФ, — СМИ;
  • Трамп предложил Зеленскому передать АЭС в собственность США, — Белый дом.

Напомним, оккупанты усилили атаки различными видами оружия на северной границе, но пока не готовятся к наступлению на этом направлении.

Также министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты готовы взять под управление Запорожскую атомную электростанцию, если это будет способствовать достижению мира.

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17:34 Будут ли еще морозы — какой будет погода в Украине завтра

17:33 Путин выгоняет украинцев с оккупированных территорий — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Ребров нашел замену Мудрику — кто сыграет на левом фланге

17:31 Кого в апреле ТЦК не сможет послать на ВВК

17:25 В Одессе выделят 14 миллионов на инклюзивные кабинеты в школах

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE