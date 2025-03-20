Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали доктор экономических наук Андрей Длигач, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе, нардеп Юрий Камельчук, а также социальный и военный психолог Олег Покальчук. В частности, они обсудят заявление президента Владимира Зеленского относительно нового наступления оккупантов.
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Эфир Вечір.LIVE
Гости эфира прокомментируют начало двухдневного саммита ЕС. Кроме того, они обсудят детали предстоящей встречи США с Россией в Саудовской Аравии.
Среди других тем:
- Зеленский согласился на предложение Трампа прекратить удары по энергетике РФ, — СМИ;
- Трамп предложил Зеленскому передать АЭС в собственность США, — Белый дом.
Напомним, оккупанты усилили атаки различными видами оружия на северной границе, но пока не готовятся к наступлению на этом направлении.
Также министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты готовы взять под управление Запорожскую атомную электростанцию, если это будет способствовать достижению мира.