Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали доктор економічних наук Андрій Длігач, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, нардеп Юрій Камельчук, а також соціальний та військовий психолог Олег Покальчук. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського щодо нового наступу окупантів.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують початок дводенного саміту ЄС. Крім того, вони обговорять деталі майбутньої зустрічі США з Росією в Саудівській Аравії.

Серед інших тем:

Зеленський погодився на пропозицію Трампа припинити удари по енергетиці РФ, – ЗМІ;

Трамп запропонував Зеленському передати АЕС у власність США, — Білий дім.

Нагадаємо, окупанти посилили атаки різними видами зброї на північному кордоні, але наразі не готуються до наступу на цьому напрямку.

Також міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Штати готові взяти під управління Запорізьку атомну електростанцію, якщо це сприятиме досягненню миру.