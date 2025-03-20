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Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

20 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали доктор економічних наук Андрій Длігач, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе, нардеп Юрій Камельчук, а також соціальний та військовий психолог Олег Покальчук. Зокрема, вони обговорять заяву Президента Володимира Зеленського щодо нового наступу окупантів.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують початок дводенного саміту ЄС. Крім того, вони обговорять деталі майбутньої зустрічі США з Росією в Саудівській Аравії.

Серед інших тем:

  • Зеленський погодився на пропозицію Трампа припинити удари по енергетиці РФ, – ЗМІ;
  • Трамп запропонував Зеленському передати АЕС у власність США, — Білий дім.

Нагадаємо, окупанти посилили атаки різними видами зброї на північному кордоні, але наразі не готуються до наступу на цьому напрямку.

Також міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Штати готові взяти під управління Запорізьку атомну електростанцію, якщо це сприятиме досягненню миру.

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18:00 Масовий мор риби на Одещині — яка загроза

17:44 Справа Комарницького — суд арештував телефон екснардепа Палатного

17:34 Чи будуть ще морози — якою буде погода в Україні завтра

17:33 Путін виганяє українців з окупованих територій — що відомо

17:31 Ребров знайшов заміну Мудрику — хто зіграє на лівому фланзі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Кого у квітні ТЦК не зможе послати на ВЛК

17:25 В Одесі виділять 14 мільйонів на інклюзивні кабінети у школах

17:25 Зеленський роз'яснив деталі 30-денного припинення вогню

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
Text

19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE