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Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

3 марта 2025 г. 18:00

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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Анна Скороход, президент Женевского центра дипломатии и противодействия конфликтам Николай Волковский, эксперт-международник Евгений Добряк, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, российский предприниматель Константин Боровой, адвокат Юрий Ванетик и кандидат экономических наук Иван Ус. В частности, они обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на причину спора в Белом доме.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что в феврале этого года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%.

Также они прокомментируют расследование ГБР российского удара по полигону с украинскими бойцами в Днепропетровской области.

Среди других тем:

  • Зеленский уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО;
  • Кремль пытается сорвать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, — ISW.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина надеется на поддержку США, поскольку ее прекращение будет означать, что Штаты помогают российскому диктатору Владимиру Путину.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что после удара по полигону в Днепропетровской области начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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11:06 На Солнце снова штормит — Землю накрыла магнитная буря

11:00 Ракетоносители РФ снова на рейде — угроза для Одесчины с моря

10:48 Google выпустил виджеты Gemini для устройств Apple — как включить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

10:20 Школы и садики Одессы заработали — есть тепло и электричество

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE