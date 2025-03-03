Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп Анна Скороход, президент Женевского центра дипломатии и противодействия конфликтам Николай Волковский, эксперт-международник Евгений Добряк, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, российский предприниматель Константин Боровой, адвокат Юрий Ванетик и кандидат экономических наук Иван Ус. В частности, они обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на причину спора в Белом доме.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что в феврале этого года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%.

Также они прокомментируют расследование ГБР российского удара по полигону с украинскими бойцами в Днепропетровской области.

Среди других тем:

Зеленский уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО;

Кремль пытается сорвать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых, — ISW.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина надеется на поддержку США, поскольку ее прекращение будет означать, что Штаты помогают российскому диктатору Владимиру Путину.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что после удара по полигону в Днепропетровской области начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части были отстранены от исполнения служебных обязанностей.