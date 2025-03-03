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Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

03 березня 2025 р. 18:00

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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
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17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

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15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепка Анна Скороход, президент Женевського центру дипломатії та протидії конфліктів Микола Волківський, експерт-міжнародник Євген Добряк, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, російський підприємець Костянтин Боровий, адвокат Юрій Ванетик та кандидат економічних наук Іван Ус. Зокрема, вони обговорять, що український лідер Володимир Зеленський натякнув на причину суперечки в Білому домі.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості обговорять, що у лютому цього року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%.

Також вони прокоментують розслідування ДБР російського удару по полігону з українськими бійцями у Дніпропетровській області.

Серед інших тем: 

  • Зеленський піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО;
  • Кремль намагається зірвати угоду між Україною та США про корисні копалини, — ISW.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна сподівається на підтримку США, оскільки її припинення буде означати, що Штати допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що після удару по полігону в Дніпропетровській області начальник центру підготовки підрозділів та командир військової частини були усунуті від виконання службових обов'язків. 

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17:50 Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:34 Пориви вітру — в Укргідрометцентрі назвали, де буде найхолодніше

17:33 Збитки бюджету на 1,5 млрд — судитимуть ексміністра енергетики

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