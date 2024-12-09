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Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

9 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

Text

08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 9 декабря, взорвали автомобиль бывшего начальника колонии в Еленовке Сергея Евсюкова. В то же время Россия уже потратила на войну против Украины более 200 миллиардов долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;
  • политтехнолог Руслан Рохов.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • глава Пентагона: Россия потратила более 200 млрд долларов на войну с февраля 2022;
  • Байден назвал падение режима Асада в Сирии "актом справедливости";
  • израильские войска впервые с 1973 г. вошли на территорию Сирии;
  • встреча Трампа, Макрона и Зеленского;
  • Трамп дал интервью и рассказал, как может закончить войну в Украине;
  • кандидат в канцлеры Германии Мерц и премьер-министр Эстонии прибыли в Киев;
  • в Донецке взорвался автомобиль, который мог принадлежать начальнику Еленовской колонии.

Ранее российские СМИ сообщили о гибели Евсюкова в результате подрыва авто в Донецке. Его жене оторвало ногу, ее госпитализировали.

А после падения режима Асада в Сирию возвращаются тысячи граждан. На дорогах образовались пробки.

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13:48 В тюрьме в Сирии нашли прибор для пыток, которым убивали людей

13:37 Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

13:31 ТЦК остановили одесситку за рулем и сказали покрасить ногти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:21 Выбор фотолюбителей — сколько стоит лучший камерафон в мире

13:16 На Харьковщине завтра будут морозы и снег, — синоптики

13:12 Стефанишина заявила, что ЕС отмечает прогресс Украины — детали

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