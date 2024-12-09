Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Во временно оккупированном Донецке в понедельник, 9 декабря, взорвали автомобиль бывшего начальника колонии в Еленовке Сергея Евсюкова. В то же время Россия уже потратила на войну против Украины более 200 миллиардов долларов.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;

политтехнолог Руслан Рохов.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

глава Пентагона: Россия потратила более 200 млрд долларов на войну с февраля 2022;

Байден назвал падение режима Асада в Сирии "актом справедливости";

израильские войска впервые с 1973 г. вошли на территорию Сирии;

встреча Трампа, Макрона и Зеленского;

Трамп дал интервью и рассказал, как может закончить войну в Украине;

кандидат в канцлеры Германии Мерц и премьер-министр Эстонии прибыли в Киев;

в Донецке взорвался автомобиль, который мог принадлежать начальнику Еленовской колонии.

Ранее российские СМИ сообщили о гибели Евсюкова в результате подрыва авто в Донецке. Его жене оторвало ногу, ее госпитализировали.

А после падения режима Асада в Сирию возвращаются тысячи граждан. На дорогах образовались пробки.