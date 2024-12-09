Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

У тимчасово окупованому Донецьку у понеділок, 9 грудня, підірвали автомобіль колишнього начальника колонії в Оленівці Сергія Євсюкова. Водночас Росія вже витратила на війну проти України понад 200 мільярдів доларів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;
- віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
- експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
- політтехнолог Руслан Рохов.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- очільник Пентагону: Росія витратила понад 200 млрд доларів на війну з лютого 2022 року;
- Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "актом справедливості";
- ізраїльські війська вперше з 1973 року увійшли на територію Сирії;
- зустріч Трампа, Макрона та Зеленського;
- Трамп дав інтерв'ю і розповів як може закінчити війну в Україні;
- кандидат у канцлери Німеччини Мерц і прем’єр-міністр Естонії прибули до Києва;
- у Донецьку вибухнув автомобіль, який міг належати начальнику Оленівської колонії.
Раніше російські ЗМІ повідомили про загибель Євсюкова внаслідок підриву авто у Донецьку. Його дружині відірвало ногу, її ушпиталили.
А після падіння режиму Асада у Сирію повертаються тисячі громадян. На дорогах утворилися затори.