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Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

09 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

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20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

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18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

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17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

У тимчасово окупованому Донецьку у понеділок, 9 грудня, підірвали автомобіль колишнього начальника колонії в Оленівці Сергія Євсюкова. Водночас Росія вже витратила на війну проти України понад 200 мільярдів доларів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун; 
  • віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
  • політтехнолог Руслан Рохов.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • очільник Пентагону: Росія витратила понад 200 млрд доларів на війну з лютого 2022 року;
  • Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "актом справедливості";
  • ізраїльські війська вперше з 1973 року увійшли на територію Сирії;
  • зустріч Трампа, Макрона та Зеленського;
  • Трамп дав інтерв'ю і розповів як може закінчити війну в Україні;
  • кандидат у канцлери Німеччини Мерц і прем’єр-міністр Естонії прибули до Києва;
  • у Донецьку вибухнув автомобіль, який міг належати начальнику Оленівської колонії.

Раніше російські ЗМІ повідомили про загибель Євсюкова внаслідок підриву авто у Донецьку. Його дружині відірвало ногу, її ушпиталили.

А після падіння режиму Асада у Сирію повертаються тисячі громадян. На дорогах утворилися затори.

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13:08 Виплати від ЮНІСЕФ — хто отримає понад 21 тис. грн

13:02 Трамп заявив про формулювання "концепції" завершення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Російська пропаганда на Одещині — трансляції з ПМР не глушать

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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

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20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

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