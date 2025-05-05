Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE arrow
Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE

Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE

5 мая 2025 г. 14:53

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE

Text

Горячее заявление из ЕС — эфир День.LIVE

Text

Трамп пригрозил РФ, катастрофа для Путина — эфир Ранок.LIVE

4 мая 2025
Text

Что не так с метро на Виноградарь — выпуск "Наша справа"

2 мая 2025
Text

Обращение Шмыгаля и детали соглашения о недрах — эфир Вечір.LIVE

Text

В США сделали новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

США отправили нового посла в Украину — эфир Ранок.LIVE

1 мая 2025
Text

Сигнал Трампа для РФ и нападение на Стерненко — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп разрешил экспорт оружия Украине и договор с США — День.LIVE

Text

Детали подписания соглашения о недрах с США — эфир Ранок.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая во время своего визита в Чехию выступает на пресс-конференции. Там он сделал ряд важных заявлений.

Прямой эфир из Праги — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Визит Зеленского в Чехию

Зеленский вместе со своей женой прибыл в Чехию 4 мая. У них был запланирован ряд встреч с чешскими чиновниками.

Пообщавшись с президентом Петром Павелом, украинский лидер сообщил, что Украина и Чехия планируют создать совместную школу F-16.

Напомним, Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии. В прошлом году страна сильно помогла Вооруженным силам Украины с боеприпасами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:10 Спортивное сердце Бердянска — самые известные звезды города

16:10 Гендерное равенство — какое место занимает Украина среди стран ЕС

16:10 Какой датой должен быть приказ об увольнении — правила в 2025

16:09 Абонплата мобильных операторов — как узнать условия вашего тарифа

15:50 АМКУ оштрафовал Одесский припортовый завод на полмиллиона грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:45 Стал на защиту страны в 2014 году — погиб легендарный воин

15:45 Выдача бумажного ВУД — сколько времени имеет ТЦК

15:19 Легенда Барселоны может возобновить карьеру в России

15:15 Ситуация на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

15:14 Фиала заявил, что пилоты F-16 будут обучаться в Чехии

16:10 Спортивное сердце Бердянска — самые известные звезды города

16:10 Гендерное равенство — какое место занимает Украина среди стран ЕС

16:10 Какой датой должен быть приказ об увольнении — правила в 2025

16:09 Абонплата мобильных операторов — как узнать условия вашего тарифа

15:50 АМКУ оштрафовал Одесский припортовый завод на полмиллиона грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:45 Стал на защиту страны в 2014 году — погиб легендарный воин

15:45 Выдача бумажного ВУД — сколько времени имеет ТЦК

15:19 Легенда Барселоны может возобновить карьеру в России

15:15 Ситуация на трассе Одесса-Рени — пробки на границе

15:14 Фиала заявил, что пилоты F-16 будут обучаться в Чехии

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона