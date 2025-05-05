Зеленский на пресс-конференции в Праге — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая во время своего визита в Чехию выступает на пресс-конференции. Там он сделал ряд важных заявлений.

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Визит Зеленского в Чехию

Зеленский вместе со своей женой прибыл в Чехию 4 мая. У них был запланирован ряд встреч с чешскими чиновниками.

Пообщавшись с президентом Петром Павелом, украинский лидер сообщил, что Украина и Чехия планируют создать совместную школу F-16.

Напомним, Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии. В прошлом году страна сильно помогла Вооруженным силам Украины с боеприпасами.