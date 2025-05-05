Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 5 травня під час свого візиту в Чехію виступає на пресконференції. Там він зробив низку важливих заяв.
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Візит Зеленського в Чехію
Зеленський разом зі своєю дружиною прибув до Чехії 4 травня. У них була запланована низка зустрічей з чеськими чиновниками.
Поспілкувавшись з президентом Петром Павелом, український лідер повідомив, що Україна та Чехія планують створити спільну школу F-16.
Нагадаємо, Україна може отримати 1,8 млн снарядів від Чехії. Торік країна сильно допомогла Збройним силам України з боєприпасами.