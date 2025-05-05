Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE arrow
Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

05 травня 2025 р. 14:53

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

Text

Гаряча заява з ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп пригрозив РФ, катастрофа для Путіна — ефір Ранок.LIVE

4 травня 2025
Text

Що не так із метро на Виноградар — випуск "Наша справа"

2 травня 2025
Text

Звернення Шмигаля та деталі угоди про надра — ефір Вечір.LIVE

Text

У США зробили нову заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

США відправили нового посла до України — ефір Ранок.LIVE

1 травня 2025
Text

Сигнал Трампа для РФ та напад на Стерненка — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп дозволив експорт зброї Україні та угода зі США — День.LIVE

Text

Деталі підписання угоди про надра із США — ефір Ранок.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент України Володимир Зеленський 5 травня під час свого візиту в Чехію виступає на пресконференції. Там він зробив низку важливих заяв.

Прямий ефір з Праги — дивіться в ефірі Новини.LIVE

Візит Зеленського в Чехію

Зеленський разом зі своєю дружиною прибув до Чехії 4 травня. У них була запланована низка зустрічей з чеськими чиновниками. 

Поспілкувавшись з президентом Петром Павелом, український лідер повідомив, що Україна та Чехія планують створити спільну школу F-16

Нагадаємо, Україна може отримати 1,8 млн снарядів від Чехії. Торік країна сильно допомогла Збройним силам України з боєприпасами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:13 Apple почне випускати базові iPhone на пів року пізніше — деталі

15:10 Ліміти в нерухомості — скільки квартир можна оформити на особу

Text

14:53 Зеленський на пресконференції у Празі — ефір Новини.LIVE

14:40 В Одесі у Парку Перемоги знову зіпсувалася вода — чим це загрожує

14:30 Бронь з тимчасовим посвідченням — чи можливо це

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 До 70% від розміру зарплати — кому загрожує утримання виплати

14:29 В Київ прибула нова очільниця посольства США в Україні

14:28 Трамп не відкинув можливість силового втручання в Гренландію

14:06 Зеленський зустрівся з політиками Чехії — обговорили війну

14:05 Катастрофа в Чорному морі — російський мазут на узбережжі Одещини

15:13 Apple почне випускати базові iPhone на пів року пізніше — деталі

15:10 Ліміти в нерухомості — скільки квартир можна оформити на особу

14:40 В Одесі у Парку Перемоги знову зіпсувалася вода — чим це загрожує

14:30 Бронь з тимчасовим посвідченням — чи можливо це

14:30 До 70% від розміру зарплати — кому загрожує утримання виплати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 В Київ прибула нова очільниця посольства США в Україні

14:28 Трамп не відкинув можливість силового втручання в Гренландію

14:06 Зеленський зустрівся з політиками Чехії — обговорили війну

14:05 Катастрофа в Чорному морі — російський мазут на узбережжі Одещини

14:03 Ілюзія смаку — чому не варто вірити міфам про натуральну їжу СРСР

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона