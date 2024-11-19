Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области, где поздравил защитников с Днем сержанта. Также лидер побывал в Купянске Харьковской области, за который также продолжаются бои.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 19 ноября в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE 19 ноября стали:

командир 1-й роты батальона беспилотных систем 3 ОШБр Александр Петренко;

нардепка от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк;

нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;

футуролог Виталий Кулик;

нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак;

пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;

военный юрист Тарас Боровский;

авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

Сегодня длится 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины.

Визиты Зеленского на передовую, в том числе в Купянск и Покровск.

Министр обороны Рустем Умеров пообещал уйти от жестких методов мобилизации.

Напомним, в Украине введут новую должность. Речь идет о военном омбудсмене, который будет заботиться о потребностях военнослужащих.

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте. Также он сделал заявление о планах реформы системы мобилизации.