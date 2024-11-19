Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области, где поздравил защитников с Днем сержанта. Также лидер побывал в Купянске Харьковской области, за который также продолжаются бои.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 19 ноября в 8:00.
О чем эфир Ранок.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE 19 ноября стали:
- командир 1-й роты батальона беспилотных систем 3 ОШБр Александр Петренко;
- нардепка от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;
- футуролог Виталий Кулик;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак;
- пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
- военный юрист Тарас Боровский;
- авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:
- Сегодня длится 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Визиты Зеленского на передовую, в том числе в Купянск и Покровск.
- Министр обороны Рустем Умеров пообещал уйти от жестких методов мобилизации.
Напомним, в Украине введут новую должность. Речь идет о военном омбудсмене, который будет заботиться о потребностях военнослужащих.
Министр обороны Рустем Умеров объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте. Также он сделал заявление о планах реформы системы мобилизации.