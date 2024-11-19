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Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области, где поздравил защитников с Днем сержанта. Также лидер побывал в Купянске Харьковской области, за который также продолжаются бои.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE 19 ноября в 8:00.

О чем эфир Ранок.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE 19 ноября стали:

  • командир 1-й роты батальона беспилотных систем 3 ОШБр Александр Петренко;
  • нардепка от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак;
  • пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
  • военный юрист Тарас Боровский;
  • авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Вместе с ведущим гости Новини.LIVE будут обсуждать следующие темы:

  • Сегодня длится 1000-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Визиты Зеленского на передовую, в том числе в Купянск и Покровск.
  • Министр обороны Рустем Умеров пообещал уйти от жестких методов мобилизации.

Напомним, в Украине введут новую должность. Речь идет о военном омбудсмене, который будет заботиться о потребностях военнослужащих.

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, как уровень "бусификации" в Украине зависит от мобилизации в России и активности противника на фронте. Также он сделал заявление о планах реформы системы мобилизации.

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08:32 В Украине заработало приложение для поиска работы

08:23 Тысяча дней войны — Сырский обратился к украинцам

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:08 В Брянской области атаковали склады с боеприпасами

08:05 РФ угрожает из-за разрешения США Украине на удары ATACMS — ISW

08:02 ТЦК игнорировал мужчину, который просил отсрочку — что решил суд

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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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