Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав Покровськ Донецької області, де привітав захисників із Днем сержанта. Також лідер побував у Куп'янську Харківської області, за який також тривають бої.
Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE 19 листопада о 8:00.
Про що ефір Ранок.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE 19 листопада стали:
- командир 1-ї роти батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Олександр Петренко;
- нардепка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;
- футуролог Віталій Кулик;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак;
- пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
- військовий юрист Тарас Боровський;
- авіаексперт Анатолій Храпчинський.
Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:
- Сьогодні триває 1000 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Візити Зеленського на передову, зокрема у Куп'янськ і Покровськ.
- Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв відійти від жорстких методів мобілізації.
Нагадаємо, в Україні запровадять нову посаду. Йдеться про військового омбудсмена, який опікуватиметься потребами військовослужбовців.
Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті. Також він зробив заяву щодо планів реформи системи мобілізації.