Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав Покровськ Донецької області, де привітав захисників із Днем сержанта. Також лідер побував у Куп'янську Харківської області, за який також тривають бої.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE 19 листопада о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE 19 листопада стали:

командир 1-ї роти батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Олександр Петренко;

нардепка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк;

нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;

футуролог Віталій Кулик;

нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак;

пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;

військовий юрист Тарас Боровський;

авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

Сьогодні триває 1000 день повномасштабної війни РФ проти України.

Візити Зеленського на передову, зокрема у Куп'янськ і Покровськ.

Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв відійти від жорстких методів мобілізації.

Нагадаємо, в Україні запровадять нову посаду. Йдеться про військового омбудсмена, який опікуватиметься потребами військовослужбовців.

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті. Також він зробив заяву щодо планів реформи системи мобілізації.