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Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

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10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Президент України Володимир Зеленський відвідав Покровськ Донецької області, де привітав захисників із Днем сержанта. Також лідер побував у Куп'янську Харківської області, за який також тривають бої.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE 19 листопада о 8:00.

Про що ефір Ранок.LIVE 

Гостями студії Новини.LIVE 19 листопада стали:

  • командир 1-ї роти батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Олександр Петренко;
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • нардеп від фракції "Слуга народу"  Богдан Кицак;
  • пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін;
  • військовий юрист Тарас Боровський;
  • авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Разом із ведучим гості Новини.LIVE обговорюватимуть такі теми:

  • Сьогодні триває 1000 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Візити Зеленського на передову, зокрема у Куп'янськ і Покровськ.
  • Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв відійти від жорстких методів мобілізації.

Нагадаємо, в Україні запровадять нову посаду. Йдеться про військового омбудсмена, який опікуватиметься потребами військовослужбовців.

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, як рівень "бусифікації" в Україні залежить від мобілізації в Росії та активності противника на фронті. Також він зробив заяву щодо планів реформи системи мобілізації. 

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09:30 У ЗСУ показали, як ліквідували окупанта на фронті — відео

09:30 У ЗСУ розкритикували ідею тотальної мобілізації

09:24 У Києві чоловік намагався пограбувати рієлторку — рішення суду

09:20 По 40 атак на добу — у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:17 Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок

09:17 РФ використовує хімічну зброю на полі бою — висновок експертів

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

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