Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь будет идти о Мюнхенской конференции по безопасности, достройке АЭС в Хмельницкой области и санкциях против олигархов.
Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE обсуждаем такое:
- Мюнхенская конференция: каких результатов ждать Украине?
- Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС: поможет ли избежать отключений света?
- За что СНБО ввел санкции против олигархов: в Раде бунтуют.
Гости сегодняшнего эфира:
- руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
- главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов;
- народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний.
Напомним, сегодня, 14 февраля, в Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Дональд Трамп заявлял о том, что там состоится встреча представителей Украины, США и России.
Вместе с тем советник Президента Украины Дмитрий Литвин сообщал, что разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится. По его словам, на конференции по безопасности ключевым вопросом будет Украина.