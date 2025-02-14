Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь будет идти о Мюнхенской конференции по безопасности, достройке АЭС в Хмельницкой области и санкциях против олигархов.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE обсуждаем такое:

Мюнхенская конференция: каких результатов ждать Украине?

Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС: поможет ли избежать отключений света?

За что СНБО ввел санкции против олигархов: в Раде бунтуют.

Гости сегодняшнего эфира:

руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;

главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов;

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Дональд Трамп заявлял о том, что там состоится встреча представителей Украины, США и России.

Вместе с тем советник Президента Украины Дмитрий Литвин сообщал, что разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится. По его словам, на конференции по безопасности ключевым вопросом будет Украина.