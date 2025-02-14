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Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

14 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь будет идти о Мюнхенской конференции по безопасности, достройке АЭС в Хмельницкой области и санкциях против олигархов.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE обсуждаем такое:

  • Мюнхенская конференция: каких результатов ждать Украине?
  • Достройка энергоблоков Хмельницкой АЭС: поможет ли избежать отключений света?
  • За что СНБО ввел санкции против олигархов: в Раде бунтуют.

Гости сегодняшнего эфира:

  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
  • главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов;
  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Дональд Трамп заявлял о том, что там состоится встреча представителей Украины, США и России.

Вместе с тем советник Президента Украины Дмитрий Литвин сообщал, что разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится. По его словам, на конференции по безопасности ключевым вопросом будет Украина.

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09:01 Массированная атака дронами — сколько БпЛА сбили над Украиной

08:52 Макрон высказался о том, кто имеет право вести переговоры о мире

08:45 Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин — детали

08:45 Тариф на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с 1 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 На Киевщине восстанавливают один из самых длинных мостов — фото

08:29 Когда украинцы могут попасть в розыск ТЦК — восемь причин

08:20 США могут применить санкции и военную силу против РФ — условие

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE