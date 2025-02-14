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Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

14 лютого 2025 р. 08:00

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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09:15 Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Йтиметься про Мюнхенську конференцію з безпеки, добудову АЕС на Хмельниччині та санкції проти олігархів.

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE обговорюємо таке:

  • Мюнхенська конференція: яких результатів чекати Україні?
  • Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС: чи допоможе уникнути відключень світла?
  • За що РНБО ввела санкції проти олігархів: у Раді бунтують.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов;
  • народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань правової політики Сергій Демченко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, в Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Дональд Трамп заявляв про те, що там відбудеться зустріч представників України, США та Росії.

Разом з тим радник Президента України Дмитро Литвин повідомляв, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. За його словами, на безпековій конференції ключовим питанням буде Україна.

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09:20 Росіяни вдарили по ЧАЕС — деталі від Зеленського

09:19 Черги на кордоні України — де доведеться простояти в очікуванні

Термінова новина

09:14 Росіяни випустили КАБи по Запоріжжю — під завалами є люди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:06 ЄС може не вистояти без України — Шмигаль попередив про плани РФ

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу