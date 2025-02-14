Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Йтиметься про Мюнхенську конференцію з безпеки, добудову АЕС на Хмельниччині та санкції проти олігархів.

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE обговорюємо таке:

Мюнхенська конференція: яких результатів чекати Україні?

Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС: чи допоможе уникнути відключень світла?

За що РНБО ввела санкції проти олігархів: у Раді бунтують.

Гості сьогоднішнього ефіру:

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов;

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань правової політики Сергій Демченко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, в Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Дональд Трамп заявляв про те, що там відбудеться зустріч представників України, США та Росії.

Разом з тим радник Президента України Дмитро Литвин повідомляв, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. За його словами, на безпековій конференції ключовим питанням буде Україна.