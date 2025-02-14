Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Йтиметься про Мюнхенську конференцію з безпеки, добудову АЕС на Хмельниччині та санкції проти олігархів.
Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE обговорюємо таке:
- Мюнхенська конференція: яких результатів чекати Україні?
- Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС: чи допоможе уникнути відключень світла?
- За що РНБО ввела санкції проти олігархів: у Раді бунтують.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов;
- народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань правової політики Сергій Демченко;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- політолог, громадський діяч Олесь Доній.
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, в Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Дональд Трамп заявляв про те, що там відбудеться зустріч представників України, США та Росії.
Разом з тим радник Президента України Дмитро Литвин повідомляв, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається. За його словами, на безпековій конференції ключовим питанням буде Україна.