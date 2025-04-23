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Зеленский может встретиться с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский может встретиться с Трампом — эфир Ранок.LIVE

23 апреля 2025 г. 8:00

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В Ватикане в субботу, 26 апреля, состоится прощание с Папой Римским Франциском. Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Ватикан и посетить церемонию.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • народный депутат Украины, 1-4-го и 6-го созывов Иван Заец;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш;
  • советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском;
  • Во время визита в Ватикан Трамп может встретиться с Зеленским;
  • В Лондоне готовятся к проведению мирных переговоров по Украине.

Напомним, Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению войны, как только Россия остановит огонь.

По словам президента Украины, последнюю помощь США принимали еще год назад, при президентстве Джо Байдена.

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08:00 У Трампа хотят, чтобы Украина признала оккупацию — детали сделки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Истребители НАТО дважды перехватывали самолеты РФ над Балтией

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Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона