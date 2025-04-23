Зеленский может встретиться с Трампом — эфир Ранок.LIVE

В Ватикане в субботу, 26 апреля, состоится прощание с Папой Римским Франциском. Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Ватикан и посетить церемонию.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

военный психолог Андрей Козинчук;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

политтехнолог Руслан Рохов;

военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

народный депутат Украины, 1-4-го и 6-го созывов Иван Заец;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш;

советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском;

Во время визита в Ватикан Трамп может встретиться с Зеленским;

В Лондоне готовятся к проведению мирных переговоров по Украине.

Напомним, Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению войны, как только Россия остановит огонь.

По словам президента Украины, последнюю помощь США принимали еще год назад, при президентстве Джо Байдена.