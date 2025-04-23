Зеленський може зустрітися з Трампом у Ватикані — ефір Ранок.LIVE

У Ватикані у суботу, 26 квітня, відбудеться прощання із Папою Римським Франциском. Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Ватикану та відвідати церемонію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

військовий психолог Андрій Козінчук;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

політтехнолог Руслан Рохов;

військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій;

народний депутат України, 1-4-го та 6-го скликань Іван Заєць;

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш;

радник віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олексій Рябчин.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський поїде до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском;

Під час візиту до Ватикану Трамп може зустрітися із Зеленським;

У Лондоні готуються до проведення мирних переговорів щодо України.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність України до припинення війни, щойно Росія зупинить вогонь.

За словами президента України, останню допомогу США ухвалювали ще рік тому, за президентства Джо Байдена.