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Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

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21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

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20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

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19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

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18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

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06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
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22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Сегодня, 23 октября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, действительно ли Владимир Зеленский готов ликвидировать Медико-социальную экспертную комиссию и когда солдаты из Северной Кореи прибудут в Курскую область.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В сегодняшнем эфире Ранок.LIVE обсудим следующие вопросы:

  • Зеленский решил ликвидировать МСЭК: что придет им на смену;
  • В разведке ожидают прибытие северокорейских солдат в Курщину;
  • Саммит БРИКС в Казани.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • военный психолог Андрей Козинчук;
  • политолог Петр Олещук;
  • эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.

Ранее мы писали, что Президент Украины вступил в силу по решению СНБО о ликвидации всех МСЭК.

Также мы сообщали, что Северная Корея, кроме наземных войск, чтобы присоединиться к войне России против Украины, также направила пилотов-истребителей.

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07:30 Увольнения из рядов ВСУ — какие есть для этого причины и какие положены выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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