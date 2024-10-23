Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 23 октября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, действительно ли Владимир Зеленский готов ликвидировать Медико-социальную экспертную комиссию и когда солдаты из Северной Кореи прибудут в Курскую область.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
В сегодняшнем эфире Ранок.LIVE обсудим следующие вопросы:
- Зеленский решил ликвидировать МСЭК: что придет им на смену;
- В разведке ожидают прибытие северокорейских солдат в Курщину;
- Саммит БРИКС в Казани.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный аналитик Евгений Дикий;
- военный психолог Андрей Козинчук;
- политолог Петр Олещук;
- эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
- офицер ВСУ, Руководитель БФ Мир и Ко Мирослав Гай.
Ранее мы писали, что Президент Украины вступил в силу по решению СНБО о ликвидации всех МСЭК.
Также мы сообщали, что Северная Корея, кроме наземных войск, чтобы присоединиться к войне России против Украины, также направила пилотов-истребителей.