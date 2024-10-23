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Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

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06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

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22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

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Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

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Сьогодні, 23 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та акутальних питань. Зокрема проаналізуємо, чи справді Володимир Зеленський готовий ліквідувати Медико-соціальну експертну комісію та коли солдати з Північної Кореї прибудуть у Курську область.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В сьогодні шньому ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні питання:

  • Зеленський вирішив ліквідувати МСЕК: що прийде їм на заміну;
  • У розвідці очікують прибуття північнокорейських солдат на Курщину;
  • Саміт БРІКС у Казані.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • військовий психолог Андрій Козінчук;
  • політолог Петро Олещук;
  • експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.

Раніше ми писали, що Президент України надав чинності рішенню РНБО про ліквідацію всіх МСЕК.

Також ми повідомляли, що Північна Корея окрім наземних військ, щоб приєднатися до війни Росії проти України, також надіслала пілотів-винищувачів.

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07:38 У ексгравця збірної України Кухаревича дівчина нереальна красуня — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

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06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

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22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

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