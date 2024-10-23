Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 23 жовтня, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та акутальних питань. Зокрема проаналізуємо, чи справді Володимир Зеленський готовий ліквідувати Медико-соціальну експертну комісію та коли солдати з Північної Кореї прибудуть у Курську область.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

В сьогодні шньому ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні питання:

Зеленський вирішив ліквідувати МСЕК: що прийде їм на заміну;

У розвідці очікують прибуття північнокорейських солдат на Курщину;

Саміт БРІКС у Казані.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик Євген Дикий;

військовий психолог Андрій Козінчук;

політолог Петро Олещук;

експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;

офіцер ЗСУ, Керівник БФ Мир і Ко Мирослав Гай.

Раніше ми писали, що Президент України надав чинності рішенню РНБО про ліквідацію всіх МСЕК.

Також ми повідомляли, що Північна Корея окрім наземних військ, щоб приєднатися до війни Росії проти України, також надіслала пілотів-винищувачів.