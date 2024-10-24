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Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

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19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

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18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

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13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

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13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

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13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

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13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами поднимем ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем срочное совещание Президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и решения, которые во время него были приняты.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • кадровые ротации: кто станет новым генпрокурором и уволят ли главу Минздрава;
  • "внутренний план" для Украины во время войны: что готовит Зеленский;
  • прогноз МВФ: в 2025 году госдолг Украины превысит 100% ВВП.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко;
  • экономический эксперт Зиновий Свереда;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;
  • Член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Ранее мы писали, что коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий отрицательно воспринимается международными партнерами. Эта ситуация усиливает российскую пропаганду посреди западных государств.

Напомним, что Зеленский готовит еще один план. Глава государства поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

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08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

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