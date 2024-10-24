Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами піднімемо низку важливих та актуальних питань. Зокрема прокоментуємо термінову нараду Президента України Володимира Зеленського з головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським та рішення, які під час неї були прийняті.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

кадрові ротації: хто стане новим генпрокурором та чи звільнять главу МОЗ;

"внутрішній план" для України на час війни: що готує Зеленський;

прогноз МВФ: у 2025 році держборг України перевищить 100% ВВП.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;

експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко;

економічний експерт Зиновій Свереда;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді та спорту, "Слуга Народу" Георгій Мазурашу;

Член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Раніше ми писали, що корупційний скандал довкола медико-соціальних експертних комісій негативно сприймається міжнародними партнерами. Ця ситуація підсилює російську пропаганду серед західних країн.

Нагадаємо, що Зеленський готує ще один план. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.