Україна
Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE
Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

2 сентября 2025 г. 17:52

Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2025
Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025
Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

Text

17:52 Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

13:14 Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

08:00 В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2025
18:00 Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

13:06 Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска. А встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 2 сентября.

О чем эфир

Сегодня в эфире обсудят следующие темы:

  • Великобритания пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время";
  • Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска;
  • Эрдоган заявил о неготовности Зеленского и Путина к личным переговорам;
  • Рада готовит международное обращение из-за убийства Парубия;
  • Накануне парада в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры;
  • Фицо в Пекине встретился с Путиным;
  • Путин цинично признал, что Россия будет бить по украинской энергоинфраструктуре;
  • Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с США и Украиной в вопросе Запорожской АЭС, которая сейчас в оккупации;
  • Зеленский 4 сентября посетит Париж.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Валерий Романенко — авиаэксперт,
  • Юрий Камельчук — нардеп, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО",
  • Виктория Гриб — председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, недавно Фицо анонсировал встречу с Зеленским. Это может случиться уже 5 сентября.

Кроме того, известно, что Зеленский встретится с лидерами ЕС в Париже. Стороны обсудят гарантии безопасности.

Новости по теме

18:25 Скандальный депутат Закарпатского облсовета получил подозрение

18:20 В Киеве изменят механизм помощи пострадавшим от ударов РФ

18:12 От жары до дождей — какая погода будет во Львове в сентябре

18:05 Сколько доплачивают к пенсии УБД — суммы в 2025 году

18:05 Досрочная пенсия для военных — о каком нюансе нужно знать

18:05 Польша, Молдова и Венгрия — где менее строгие правила на границе

18:03 Мэра Одессы обвиняют в нарушении закона на День города — детали

17:52 Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

17:49 Скрыли суицид за деньги — ГБР начало суд над экс-командирами

17:48 Рютте предупредил страны НАТО о нарастающей угрозе со стороны РФ

18:25 Скандальный депутат Закарпатского облсовета получил подозрение

18:20 В Киеве изменят механизм помощи пострадавшим от ударов РФ

18:12 От жары до дождей — какая погода будет во Львове в сентябре

18:05 Сколько доплачивают к пенсии УБД — суммы в 2025 году

18:05 Досрочная пенсия для военных — о каком нюансе нужно знать

18:05 Польша, Молдова и Венгрия — где менее строгие правила на границе

18:03 Мэра Одессы обвиняют в нарушении закона на День города — детали

17:49 Скрыли суицид за деньги — ГБР начало суд над экс-командирами

17:48 Рютте предупредил страны НАТО о нарастающей угрозе со стороны РФ

17:27 Убийство Парубия — прокуратура переквалифицировала дело

08:20 Что одесситы желают в день рождения города

06:33 Когда на самом деле день рождения Одессы — 2 сентября или 19 мая

1 сентября

19:43 День города во время войны — что думают одесситы про праздник

29 августа

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

19:43 Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

28 августа

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

19:43 Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

27 августа

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

17:52 Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

13:14 Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

08:00 В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

1 сентября
18:00 Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

13:06 Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

2 сентября 2025 г. 13:14
В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2025 г. 8:00
Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

1 сентября 2025 г. 18:00
Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

1 сентября 2025 г. 13:06
Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2025 г. 8:00
Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

29 августа 2025 г. 21:00
Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

29 августа 2025 г. 17:52
Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

29 августа 2025 г. 13:14

