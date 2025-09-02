Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска. А встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 2 сентября.

О чем эфир

Сегодня в эфире обсудят следующие темы:

Великобритания пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время";

Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска;

Эрдоган заявил о неготовности Зеленского и Путина к личным переговорам;

Рада готовит международное обращение из-за убийства Парубия;

Накануне парада в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры;

Фицо в Пекине встретился с Путиным;

Путин цинично признал, что Россия будет бить по украинской энергоинфраструктуре;

Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с США и Украиной в вопросе Запорожской АЭС, которая сейчас в оккупации;

Зеленский 4 сентября посетит Париж.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Валерий Романенко — авиаэксперт,

Юрий Камельчук — нардеп, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО",

Виктория Гриб — председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, недавно Фицо анонсировал встречу с Зеленским. Это может случиться уже 5 сентября.

Кроме того, известно, что Зеленский встретится с лидерами ЕС в Париже. Стороны обсудят гарантии безопасности.