Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска. А встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 2 сентября.
О чем эфир
Сегодня в эфире обсудят следующие темы:
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ "в ближайшее время";
- Силы обороны Украины отодвинули россиян от Покровска;
- Эрдоган заявил о неготовности Зеленского и Путина к личным переговорам;
- Рада готовит международное обращение из-за убийства Парубия;
- Накануне парада в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры;
- Фицо в Пекине встретился с Путиным;
- Путин цинично признал, что Россия будет бить по украинской энергоинфраструктуре;
- Путин заявил, что РФ готова сотрудничать с США и Украиной в вопросе Запорожской АЭС, которая сейчас в оккупации;
- Зеленский 4 сентября посетит Париж.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Валерий Романенко — авиаэксперт,
- Юрий Камельчук — нардеп, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы,
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО",
- Виктория Гриб — председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, недавно Фицо анонсировал встречу с Зеленским. Это может случиться уже 5 сентября.
Кроме того, известно, что Зеленский встретится с лидерами ЕС в Париже. Стороны обсудят гарантии безопасности.