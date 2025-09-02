Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

Сили оборони України відсунули росіян від Покровська. А зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна не буде.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 2 вересня.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі обговорять наступні теми:
- Британія пообіцяла нові санкції проти РФ "найближчим часом";
- Сили оборони України відсунули росіян від Покровська;
- Ердоган заявив про неготовність Зеленського та Путіна до особистих переговорів;
- Рада готує міжнародне звернення через вбивство Парубія;
- Напередодні параду у Пекіні Путін та Сі Цзіньпін провели переговори;
- Фіцо у Пекіні зустрівся з Путіним;
- Путін цинічно визнав, що Росія битиме по українській енергоінфраструктурі;
- Путін заявив, що РФ готова співпрацювати з США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації;
- Зеленський 4 вересня відвідає Париж.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Валерій Романенко — авіаексперт,
- Юрій Камельчук — нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,
- Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО",
- Вікторія Гриб — голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Нагадаємо, нещодавно Фіцо анонсував зустріч із Зеленським. Це може трапитися вже 5 вересня.
Крім того, відомо, що Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС у Парижі. Сторони обговорять гарантії безпеки.