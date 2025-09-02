Відео
Зеленський і Путін не зустрінуться — ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2025 р. 17:52

02 вересня 2025 р. 17:52

 Сили оборони України відсунули росіян від Покровська. А зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна не буде.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 2 вересня. 

Про що ефір

Сьогодні в ефірі обговорять наступні теми:

  • Британія пообіцяла нові санкції проти РФ "найближчим часом";
  • Сили оборони України відсунули росіян від Покровська;
  • Ердоган заявив про неготовність Зеленського та Путіна до особистих переговорів;
  • Рада готує міжнародне звернення через вбивство Парубія;
  • Напередодні параду у Пекіні Путін та Сі Цзіньпін провели переговори;
  • Фіцо у Пекіні зустрівся з Путіним;
  • Путін цинічно визнав, що Росія битиме по українській енергоінфраструктурі;
  • Путін заявив, що РФ готова співпрацювати з США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації;
  • Зеленський 4 вересня відвідає Париж.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Валерій Романенко — авіаексперт,
  • Юрій Камельчук — нардеп, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи,
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО",
  • Вікторія Гриб — голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, нещодавно Фіцо анонсував зустріч із Зеленським. Це може трапитися вже 5 вересня. 

Крім того, відомо, що Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС у Парижі. Сторони обговорять гарантії безпеки. 

