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Зеленский будет говорить с Трампом, — эфир Ранок.LIVE

Зеленский будет говорить с Трампом, — эфир Ранок.LIVE

4 июля 2025 г. 8:00

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Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, обсудит вопрос поставок оружия для ВСУ с американским коллегой Дональдом Трампом. На фоне частичного приостановления предоставления военной помощи партнеры из Европейского Союза обещают поддержку. Ради установления мира в Украине Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Эти и другие темы будем обсуждать сегодня, 4 июля, в 8:00 в эфире программы Ранок.LIVE.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юрий Корольчук, эксперт института энергетических стратегий;
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова;
  • Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Игорь Когут, директор Украинского парламентского института;
  • Сергей Старенький, адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Виктор Гончаренко, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины;
  • Вера Константинова, политолог-международник;
  • Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);
  • Виктор Верцнер, подполковник резерва ЦАХАЛ.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что будет иметь разговор с Трампом. Он состоится "в ближайшие дни".

Также мы сообщали, что после новостей о прекращении военной помощи США Андрей Ермак звонил в Конгресс. Он отметил, что Украина готова закупить дополнительные комплексы в США, чтобы укрепить свою защиту.

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