Зеленський говоритиме з Трампом, — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський, вірогідно, обговорить питання постачання зброї для ЗСУ з американським колегою Дональдом Трампом. На тлі часткового призупинення надання військової допомоги партнери з Європейського Союзу обіцяють підтримку. Заради встановлення миру в Україні Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ці та інші теми будемо обговорювати сьогодні, 4 липня, о 8:00 в ефірі програми Ранок.LIVE.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;

Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту;

Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Віктор Гончаренко, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України;

Віра Константинова, політологиня-міжнародниця;

Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);

Віктор Верцнер, підполковник резерву ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що матиме розмову з Трампом. Вона відбудеться "найближчими днями".

Також ми повідомляли, що після новин про припинення військової допомоги США Андрій Єрмак телефонував до Конгресу. Він наголосив, що Україна готова закупити додаткові комплекси в США, аби зміцнити свій захист.