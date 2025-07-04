Зеленський говоритиме з Трампом, — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський, вірогідно, обговорить питання постачання зброї для ЗСУ з американським колегою Дональдом Трампом. На тлі часткового призупинення надання військової допомоги партнери з Європейського Союзу обіцяють підтримку. Заради встановлення миру в Україні Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Ці та інші теми будемо обговорювати сьогодні, 4 липня, о 8:00 в ефірі програми Ранок.LIVE.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій;
- Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
- Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
- Ігор Когут, директор Українського парламентського інституту;
- Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
- Віктор Гончаренко, голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України;
- Віра Константинова, політологиня-міжнародниця;
- Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);
- Віктор Верцнер, підполковник резерву ЦАХАЛ.
Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що матиме розмову з Трампом. Вона відбудеться "найближчими днями".
Також ми повідомляли, що після новин про припинення військової допомоги США Андрій Єрмак телефонував до Конгресу. Він наголосив, що Україна готова закупити додаткові комплекси в США, аби зміцнити свій захист.