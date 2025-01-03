Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. В то же время известно, что Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне остановки транзита газа через Украину в Европу пригрозил уменьшить поддержку для украинцев на территории Словакии;
- Зеленский: некоторые западные лидеры стремятся, чтобы из их стран выехали нетрудоустроенные украинцы;
- Зеленский: большая часть украинцев вернется из-за границы, как только закончится война или ее горячая стадия;
- Зеленский: стабилизировать фронт до января;
- Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву, — The Telegraph.
Кто стал гостями студии
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
- Тарас Загородний — политтехнолог;
- Тарас Чорновил — политолог;
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
- Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что в январе фронт стабилизируется. По его словам, вскоре Украина получит очередное оружие.
Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.