Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. В то же время известно, что Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне остановки транзита газа через Украину в Европу пригрозил уменьшить поддержку для украинцев на территории Словакии;

Зеленский: некоторые западные лидеры стремятся, чтобы из их стран выехали нетрудоустроенные украинцы;

Зеленский: большая часть украинцев вернется из-за границы, как только закончится война или ее горячая стадия;

Зеленский: стабилизировать фронт до января;

Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву, — The Telegraph.

Кто стал гостями студии

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;

Тарас Загородний — политтехнолог;

Тарас Чорновил — политолог;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что в январе фронт стабилизируется. По его словам, вскоре Украина получит очередное оружие.

Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.