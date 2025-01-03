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Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

3 января 2025 г. 13:00

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. В то же время известно, что Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне остановки транзита газа через Украину в Европу пригрозил уменьшить поддержку для украинцев на территории Словакии;
  • Зеленский: некоторые западные лидеры стремятся, чтобы из их стран выехали нетрудоустроенные украинцы;
  • Зеленский: большая часть украинцев вернется из-за границы, как только закончится война или ее горячая стадия;
  • Зеленский: стабилизировать фронт до января;
  • Украина налаживает массовое производство дальнобойных "Трембит", которые смогут поражать Москву, — The Telegraph.

Кто стал гостями студии

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
  • Тарас Загородний — политтехнолог;
  • Тарас Чорновил — политолог;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что в январе фронт стабилизируется. По его словам, вскоре Украина получит очередное оружие. 

Также украинский лидер ожидает от новоизбранного президента США Дональда Трампа решений по завершению войны в Украине. Он считает, что будущий глава Белого дома может действительно остановить Путина.

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14:02 Самые загрязненные районы Одессы — выводы экологов

13:59 Стало известно, сколько дронов Украина будет делать в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:49 Надвигаются морозы — Диденко сказала, где изменится погода

13:42 В приложении Армия+ будут новые функции — Кабмин принял решение

13:31 Одну из улиц Одессы перекрыли до весны — какую именно

13:30 В Харькове мужчина избил женщину — как его наказал суд

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению