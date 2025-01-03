Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з новим президентом США Дональдом Трампом. Водночас відомо, що Україна налагоджує масове виробництво далекобійних "Трембіт", які зможуть уражати Москву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі зупинку транзиту газу через Україну в Європу пригрозив зменшити підтримку для українців на території Словаччини;

Зеленський: деякі західні лідери прагнуть, щоб з їхніх країн виїхали непрацевлаштовані українці;

Зеленський: велика частина українців повернеться з-за кордону, як тільки закінчиться війна або її гаряча стадія;

Зеленський: стабілізувати фронт до січня;

Україна налагоджує масове виробництво далекобійних "Трембіт", які зможуть уражати Москву, – The Telegraph.

Хто став гостями студії

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Тарас Загородній — політтехнолог;

Тарас Чорновіл — політолог;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що у січні фронт стабілізується. За його словами, невдовзі Україна отримає чергову зброю.

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.