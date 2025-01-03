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Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

03 січня 2025 р. 13:00

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з новим президентом США Дональдом Трампом. Водночас відомо, що Україна налагоджує масове виробництво далекобійних "Трембіт", які зможуть уражати Москву.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі зупинку транзиту газу через Україну в Європу пригрозив зменшити підтримку для українців на території Словаччини;
  • Зеленський: деякі західні лідери прагнуть, щоб з їхніх країн виїхали непрацевлаштовані українці;
  • Зеленський: велика частина українців повернеться з-за кордону, як тільки закінчиться війна або її гаряча стадія;
  •  Зеленський: стабілізувати фронт до січня;
  • Україна налагоджує масове виробництво далекобійних "Трембіт", які зможуть уражати Москву, – The Telegraph.

Хто став гостями студії

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  • Тарас Загородній — політтехнолог;
  • Тарас Чорновіл — політолог;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що у січні фронт стабілізується. За його словами, невдовзі Україна отримає чергову зброю. 

Також український лідер очікує від новообраного президента США Дональда Трампа рішень щодо завершення війни в Україні. Він вважає, що майбутній очільник Білого дому може дійсно зупинити Путіна.

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14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

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