Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Также узнаем, действительно ли войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области.

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Другие темы эфира

В Украине уже есть лазерные технологии, которые поражают на определенной высоте объекты, — Сухаревский;

Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Волцом;

Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области;

Зеленский: если Украина пока не вступает в НАТО, то стране необходима защита в течение всего времени, пока идет этот процесс — ядерное оружие и достаточно ракет;

Глава МАГАТЭ планирует снова посетить Запорожскую АЭС.

Гости сегодняшнего эфира

представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиационных систем "Ахилес" Олесь Маляревич;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

заведующий кафедрой информационно-прикладных студий университета Т.Шевченко Бондаренко Александр;

майор, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

командир взвода разведки БПЛА 93-й ОМБр Андрей "Амазон" Башлаев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и назвал условия. Также глава государства отметил, что Киеву нужно предоставить ядерное оружие и ракеты для остановки российской агрессии.