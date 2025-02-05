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Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

5 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

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21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

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15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

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15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

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15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

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13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

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13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Также узнаем, действительно ли войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • В Украине уже есть лазерные технологии, которые поражают на определенной высоте объекты, — Сухаревский;
  • Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Волцом;
  • Буданов отрицает, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области;
  • Зеленский: если Украина пока не вступает в НАТО, то стране необходима защита в течение всего времени, пока идет этот процесс — ядерное оружие и достаточно ракет;
  • Глава МАГАТЭ планирует снова посетить Запорожскую АЭС.

Гости сегодняшнего эфира

  • представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиационных систем "Ахилес" Олесь Маляревич;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • заведующий кафедрой информационно-прикладных студий университета Т.Шевченко Бондаренко Александр;
  • майор, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • командир взвода разведки БПЛА 93-й ОМБр Андрей "Амазон" Башлаев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и назвал условия. Также глава государства отметил, что Киеву нужно предоставить ядерное оружие и ракеты для остановки российской агрессии.

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08:01 Трамп заявил, что США возьмут сектор Газа под свой контроль

08:00 Финпомощь в феврале — кто и где получит 10,8 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:57 Украинкам надо рожать по 5-7 детей, чтобы избежать кризиса

07:50 РФ атаковала два района Харькова беспилотниками — есть раненый

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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