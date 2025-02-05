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Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
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21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

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19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

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15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

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15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

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13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
Text

22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:25 Стало відомо, ким був п'ятий загиблий в Ізюмі

Text

15:04 Термін повернення після СЗЧ можуть продовжити, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

Text

13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про заяву Президента України Володимира Зеленського щодо готовності до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Також дізнаємося, чи справді війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • в Україні вже є лазерні технології, які вражають на певній висоті об'єкти, — Сухаревський;
  • Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом;
  • Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області;
  • Зеленський: якщо Україна наразі не вступає у НАТО, то країні необхідний захист протягом всього часу, поки триває цей процес — ядерна зброя і достатньо ракет;
  • глава МАГАТЕ планує знову відвідати Запорізьку АЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;
  • заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
  • завідувач кафедри інформаційно-прикладних студій університету ім. Т. Шевченка Бондаренко Олександр;
  • майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;
  • народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • командир взводу розвідки БпЛА 93-ї ОМБр Андрій "Амазон" Башлаєв. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним та назвав умови. Також глава держави зазначив, що Києву потрібно надати ядерну зброю та ракети для зупинки російської агресії.

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08:10 Дорогі українські монети — які номінали принесуть заробіток

08:06 Без яких документів неможливо продати квартиру в 2025 році

08:02 У Сумах чоловіка забронювали на роботі — за що його покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:01 Трамп заявив, що США візьмуть сектор Гази під свій контроль

08:00 Фіндопомога у лютому — хто і де отримає 10,8 тис. грн

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
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22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

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21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

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19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

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