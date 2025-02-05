Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про заяву Президента України Володимира Зеленського щодо готовності до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Також дізнаємося, чи справді війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області.

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Інші теми ефіру:

в Україні вже є лазерні технології, які вражають на певній висоті об'єкти, — Сухаревський;

Єрмак провів переговори з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцом;

Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області;

Зеленський: якщо Україна наразі не вступає у НАТО, то країні необхідний захист протягом всього часу, поки триває цей процес — ядерна зброя і достатньо ракет;

глава МАГАТЕ планує знову відвідати Запорізьку АЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

завідувач кафедри інформаційно-прикладних студій університету ім. Т. Шевченка Бондаренко Олександр;

майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов;

народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

командир взводу розвідки БпЛА 93-ї ОМБр Андрій "Амазон" Башлаєв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним та назвав умови. Також глава держави зазначив, що Києву потрібно надати ядерну зброю та ракети для зупинки російської агресії.