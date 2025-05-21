Зеленский готов к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Против России ввели новый пакет санкций от Европейского союза, а в США сделали заявление, когда там решатся наказать санкциями Россию. Также стало известно, что Норвегия выделила финансовую помощь Украине суммой 8 млрд долларов.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 21 мая

Российские войска активно готовят новое летнее наступление. Также оккупанты наступают на Константиновку с двух направлений.

Тем временем ГПСУ готовят некоторые изменения относительно пересечения границы для украинцев, в частности, очередей для пассажирских автобусов. Кроме того, в ведомстве назвали количество мужчин, которые незаконно пересекли границу.

Также в эфире обсудят государственный бюджет и текущие расходы и потребности. В частности стало известно, что расходы из госбюджета выросли на четверть, однако, на финансирование армии не хватает более 400 миллиардов, поэтому изменения в госбюджет инициируют летом.

Приглашенные гости:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины;

Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор курса "Личная киберзащита", экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что мешает установить мир между Украиной и Россией.

Также Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьером Великобритании.