Зеленский готов к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

Против России ввели новый пакет санкций от Европейского союза, а в США сделали заявление, когда там решатся наказать санкциями Россию. Также стало известно, что Норвегия выделила финансовую помощь Украине суммой 8 млрд долларов.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 21 мая
Российские войска активно готовят новое летнее наступление. Также оккупанты наступают на Константиновку с двух направлений.
Тем временем ГПСУ готовят некоторые изменения относительно пересечения границы для украинцев, в частности, очередей для пассажирских автобусов. Кроме того, в ведомстве назвали количество мужчин, которые незаконно пересекли границу.
Также в эфире обсудят государственный бюджет и текущие расходы и потребности. В частности стало известно, что расходы из госбюджета выросли на четверть, однако, на финансирование армии не хватает более 400 миллиардов, поэтому изменения в госбюджет инициируют летом.
Приглашенные гости:
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
- Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины;
- Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности, автор курса "Личная киберзащита", экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ;
- Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;
- Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что мешает установить мир между Украиной и Россией.
Также Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьером Великобритании.