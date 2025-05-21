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Зеленський готовий до переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий до переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 травня 2025 р. 08:00

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Проти Росії запровадили новий пакет санкцій від Європейського союзу, а в США зробили заяву, коли там наважаться покарати санкціями Росію. Також стало відомо, що Норвегія виділила фінансову допомогу Україні сумою 8 млрд доларів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 21 травня

Російські війська активно готують новий літній наступ. Також окупанти наступають на Костянтинівку з двох напрямків.

Тим часом ДПСУ готують деякі зміни щодо перетину кордону для українців, зокрема, черг для пасажирських автобусів. Крім того, у відомстві назвали кількість чоловіків, які незаконно перетнули кордон. 

Також в ефірі обговорять державний бюджет та поточні витрати й потреби. Зокрема стало відомо, що видатки з держбюджету зросли на чверть, проте, на фінансування армії не вистачає понад 400 мільярдів, тож зміни до держбюджету ініціюють влітку.

Запрошені гості:

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, автор курсу "Особистий кіберзахист", ексзаступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва;
  • Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що заважає встановити мир між Україною та Росією.

Також Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єром Великої Британії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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