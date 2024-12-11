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Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2024 г. 17:55

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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 11 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, зачем Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Посмотреть эфир можно в 17:55 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • медицина является одним из приоритетов бюджета 2025 (217 млрд грн);
  • в Украине растет количество людей, у которых выявляют хронические заболевания. Ежегодно количество таких людей увеличивается более чем на 1%.
  • с начала года к врачам "первички" за психологической помощью обратилось более 420 тысяч человек, это в 3,5 раза больше, чем за весь 2023 год.
  • грипп и ковид атакует украинские города;
  • в 2023 году средняя месячная сумма расходов на лекарства среди украинцев составила 1540,8 гривны;
  • Программа доступного лекарства. Что могут получить переселенцы.

Гости сегодняшнего эфира:

  • глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Галина Янченко;
  • глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, и о войне в Украине. Такое обсуждение отреагировал глава Украины.

Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья.

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17:47 Лубинец назвал потери гражданских от ударов РФ за ноябрь

17:47 Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

17:45 Зеленский высказался о разговоре Орбана и Путина, вспомнив Асада

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:36 Для одесситов Европа стала ближе — SkyUp будет летать из Кишинева

17:35 Отец-одиночка — выпустят ли за границу

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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

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08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE