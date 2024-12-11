Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, зачем Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Посмотреть эфир можно в 17:55 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:
- медицина является одним из приоритетов бюджета 2025 (217 млрд грн);
- в Украине растет количество людей, у которых выявляют хронические заболевания. Ежегодно количество таких людей увеличивается более чем на 1%.
- с начала года к врачам "первички" за психологической помощью обратилось более 420 тысяч человек, это в 3,5 раза больше, чем за весь 2023 год.
- грипп и ковид атакует украинские города;
- в 2023 году средняя месячная сумма расходов на лекарства среди украинцев составила 1540,8 гривны;
- Программа доступного лекарства. Что могут получить переселенцы.
Гости сегодняшнего эфира:
- глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- директор Института мировой политики Евгений Магда;
- член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Галина Янченко;
- глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, и о войне в Украине. Такое обсуждение отреагировал глава Украины.
Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья.