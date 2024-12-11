Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем, зачем Президент Украины Владимир Зеленский вызвал главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Посмотреть эфир можно в 17:55 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

медицина является одним из приоритетов бюджета 2025 (217 млрд грн);

в Украине растет количество людей, у которых выявляют хронические заболевания. Ежегодно количество таких людей увеличивается более чем на 1%.

с начала года к врачам "первички" за психологической помощью обратилось более 420 тысяч человек, это в 3,5 раза больше, чем за весь 2023 год.

грипп и ковид атакует украинские города;

в 2023 году средняя месячная сумма расходов на лекарства среди украинцев составила 1540,8 гривны;

Программа доступного лекарства. Что могут получить переселенцы.

Гости сегодняшнего эфира:

глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

член Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Галина Янченко;

глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, и о войне в Украине. Такое обсуждение отреагировал глава Украины.

Напомним, 10 декабря российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в центре Запорожья.