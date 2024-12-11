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Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

11 грудня 2024 р. 17:55

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

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16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

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Сьогодні, 11 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо, навіщо Президент України Володимир Зеленський викликав головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського.

Подивитися ефір можна о 17:55 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • медицина є одним з приорітетів бюджету 2025 року (217 млрд грн);
  • в Україні зростає кількість людей, у яких виявляють хронічні захворювання. Щороку кількість таких людей збільшується на понад 1%;
  • з початку року до лікарів "первинки" по психологічну допомогу звернулося понад 420 тисяч осіб, це в 3,5 разу більше, ніж за весь 2023 рік;
  • грип і ковід атакує українські міста;
  • у 2023 році середня місячна сума витрат на ліки серед українців склала 1540,8 гривні;
  • програма "Доступні ліки". Що можуть отримати переселенці. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Галина Янченко; 
  • голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова йшла, зокрема, і про війну в Україні. На таке обговорення відреагував глава України.

Нагадаємо, 10 грудня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру у центрі Запоріжжя.

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06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

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06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

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