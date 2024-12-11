Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 11 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо, навіщо Президент України Володимир Зеленський викликав головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського.

Подивитися ефір можна о 17:55 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

медицина є одним з приорітетів бюджету 2025 року (217 млрд грн);

в Україні зростає кількість людей, у яких виявляють хронічні захворювання. Щороку кількість таких людей збільшується на понад 1%;

з початку року до лікарів "первинки" по психологічну допомогу звернулося понад 420 тисяч осіб, це в 3,5 разу більше, ніж за весь 2023 рік;

грип і ковід атакує українські міста;

у 2023 році середня місячна сума витрат на ліки серед українців склала 1540,8 гривні;

програма "Доступні ліки". Що можуть отримати переселенці.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Галина Янченко;

голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова йшла, зокрема, і про війну в Україні. На таке обговорення відреагував глава України.

Нагадаємо, 10 грудня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру у центрі Запоріжжя.