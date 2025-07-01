Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала. Он должен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Гонка вооружений может свергнуть путинский режим, — Сикорский;
- Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским;
- Германия передумала и поддерживает членство Украины в НАТО, — Зеленский;
- Трамп признал, что может рассмотреть депортацию Маска из США.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
- народный депутат, фракция "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк,
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- доктор политических наук Максим Разумный;
- американский политик Борис Пинкус;
- общественный деятель, оперная певица Мария Максакова.
Напомним, в мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже задокументировано более 190 тысяч преступлений, совершенных Россией против граждан Украины, согласно данным прокуратуры.
Между тем Россия в третий раз попала в список стран, которые совершают убийства детей в ходе вооруженных конфликтов.