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Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

1 июля 2025 г. 17:50

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13:01 Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала. Он должен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Гонка вооружений может свергнуть путинский режим, — Сикорский;
  • Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским;
  • Германия передумала и поддерживает членство Украины в НАТО, — Зеленский;
  • Трамп признал, что может рассмотреть депортацию Маска из США.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • народный депутат, фракция "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк,
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • доктор политических наук Максим Разумный;
  • американский политик Борис Пинкус;
  • общественный деятель, оперная певица Мария Максакова.

Напомним, в мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже задокументировано более 190 тысяч преступлений, совершенных Россией против граждан Украины, согласно данным прокуратуры.

Между тем Россия в третий раз попала в список стран, которые совершают убийства детей в ходе вооруженных конфликтов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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