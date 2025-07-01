Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала. Он должен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Гонка вооружений может свергнуть путинский режим, — Сикорский;

Новый президент Польши Навроцкий пообещал встретиться с Зеленским;

Германия передумала и поддерживает членство Украины в НАТО, — Зеленский;

Трамп признал, что может рассмотреть депортацию Маска из США.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

народный депутат, фракция "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк,

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

доктор политических наук Максим Разумный;

американский политик Борис Пинкус;

общественный деятель, оперная певица Мария Максакова.

Напомним, в мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже задокументировано более 190 тысяч преступлений, совершенных Россией против граждан Украины, согласно данным прокуратуры.

Между тем Россия в третий раз попала в список стран, которые совершают убийства детей в ходе вооруженных конфликтов.