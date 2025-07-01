Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

01 липня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Text

Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Text

Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Text

Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

1 липня 2025
Text

Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна посилює підготовку мобілізованих — ефір День.LIVE

Text

У Трампа незадоволені Кремлем, а РФ готує удар — ефір Ранок.LIVE

30 червня 2025
Text

Успіхи ЗСУ на Сумщині й виробництво зброї з ФРН — ефір Вечір.LIVE

Text

21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

20:05 Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Text

19:00 Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Text

17:50 Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський затвердив документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу. Він має притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 липня.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Гонка озброєнь може повалити путінський режим, — Сікорський;
  • Новий президент Польщі Навроцький пообіцяв зустрітися із Зеленським;
  • Німеччина передумала й підтримує членство України в НАТО, — Зеленський;
  • Трамп визнав, що може розглянути депортацію Маска зі США.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк,
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • доктор політичних наук Максим Розумний;
  • американський політик Борис Пінкус;
  • громадська діячка, оперна співачка Марія Максакова.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже задокументовано понад 190 тисяч злочинів, скоєних Росією проти громадян України, згідно з даними прокуратури.

Тим часом Росія втретє потрапила до списку країн, які здійснюють вбивства дітей у ході збройних конфліктів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:22 Стало відомо, де трапились вибухи біля Житомира

22:19 Поговорили про допомогу — Єрмак зателефонував до Конгресу США

21:53 На пошкодженій дорозі біля Житомира відновили рух — деталі

Text

21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

21:39 Потужні вибухи на Житомирщині — що робити під час задимлення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:15 Стало відомо, хто вніс заставу за Чернишова

21:03 Вибух на Житомирщині — з'явились нові деталі

20:50 Зупинка допомоги від США — Умєров та Сибіга доповіли Зеленському

20:27 Українці зможуть не платити за мобільний зв'язок — кому дозволять

20:22 Вибух на Житомирщині — є загиблі та поранені

22:22 Стало відомо, де трапились вибухи біля Житомира

22:19 Поговорили про допомогу — Єрмак зателефонував до Конгресу США

21:53 На пошкодженій дорозі біля Житомира відновили рух — деталі

21:39 Потужні вибухи на Житомирщині — що робити під час задимлення

21:15 Стало відомо, хто вніс заставу за Чернишова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:03 Вибух на Житомирщині — з'явились нові деталі

20:50 Зупинка допомоги від США — Умєров та Сибіга доповіли Зеленському

20:27 Українці зможуть не платити за мобільний зв'язок — кому дозволять

20:22 Вибух на Житомирщині — є загиблі та поранені

20:17 Через вибух на Житомирщині перекрито рух — де саме

18:47 Звільнення зі служби — з якими проблемами стикаються військові

1 липня

19:43 Курортний сезон в Одесі — інспекція Аркадії

06:21 Інститут Святого Гавриїла — нові голоси у Вашингтоні

30 червня

22:33 Зносити чи ні пам'ятник Пушкіну в Одесі — що думають містяни

27 червня

19:44 Жнива на Одещині — які перспективи цьогорічного врожаю

06:33 Чи потрібен переклад російських пісень — що думають одесити

26 червня

19:47 Як Молдова поступово повертає контроль над Придністров’ям

25 червня

19:44 Абрикоси, черешні й перші кавуни — ціни на "Новому базарі"

24 червня

22:33 Як FPV-дрони змінюють тактику українського війська

19:47 Множинне громадянство — свобода вибору чи ризик для країни

Text

21:49 Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Text

20:05 Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Text

19:00 Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Text

17:50 Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

Під загрозою наступу — як живе прифронтовий Куп'янськ

02 липня 2025 р. 21:49
Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

02 липня 2025 р. 20:05
Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

02 липня 2025 р. 19:00
Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

02 липня 2025 р. 17:50
Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

02 липня 2025 р. 13:19
Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

02 липня 2025 р. 08:00
Україна посилює підготовку мобілізованих — ефір День.LIVE

Україна посилює підготовку мобілізованих — ефір День.LIVE

01 липня 2025 р. 13:18
У Трампа незадоволені Кремлем, а РФ готує удар — ефір Ранок.LIVE

У Трампа незадоволені Кремлем, а РФ готує удар — ефір Ранок.LIVE

01 липня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації