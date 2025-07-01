Зеленський дав старт спецтрибуналу над Росією — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський затвердив документи для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу. Він має притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 липня.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Гонка озброєнь може повалити путінський режим, — Сікорський;

Новий президент Польщі Навроцький пообіцяв зустрітися із Зеленським;

Німеччина передумала й підтримує членство України в НАТО, — Зеленський;

Трамп визнав, що може розглянути депортацію Маска зі США.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

народний депутат, фракція "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк,

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

доктор політичних наук Максим Розумний;

американський політик Борис Пінкус;

громадська діячка, оперна співачка Марія Максакова.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже задокументовано понад 190 тисяч злочинів, скоєних Росією проти громадян України, згідно з даними прокуратури.

Тим часом Росія втретє потрапила до списку країн, які здійснюють вбивства дітей у ході збройних конфліктів.