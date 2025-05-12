Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

10 мая 2025
Text

Родители встретили сына, которого РФ удерживала в плену

9 мая 2025
Text

Как в Киеве воруют деньги на ремонте укрытий — эфир "Наша справа"

Text

Первая месса после выборов Папы — эфир Новини.LIVE

Text

Давление на Путина и громкие заявления Венгрии — эфир Вечір.LIVE

Text

Угрозы Путину и заявление Венса по Украине — эфир День.LIVE

Text

Мерц и фон дер Ляйен делают заявления об Украине — трансляция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Евросоюз будет судить преступников из России — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2025
Text

Женщина впервые за 27 месяцев услышала новости о пропавшем сыне

Text

Фейковое перемирие Путина и позиция Мерца — эфир Вечір.LIVE

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что будет ждать его в этот день в Турции.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на встречу с РФ в Турции;
  • Зеленский отметил, что будет ждать Путина 15 мая в Стамбуле;
  • Макрон предостерег, что Россия затягивает завершение войны в Украине.

Напомним, Макрон назвал предложение Путина о переговорах "недостаточным" и считает, что тот просто хочет выиграть время.

А по мнению Трампа, прямые переговоры позволят понять, вообще возможна ли договоренность о завершении войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:57 У клиентов Нафтогаза возникают долги после оплаты — детали

08:56 Трамп обещает честные цены на лекарства в США и новый указ

08:50 Путин до сих пор требует капитуляции Украины — The Times

08:30 В ГПСУ сообщили, фиксируются ли утром очереди на границе

08:25 Российский БпЛА ударил по гражданскому поезду — есть пострадавший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Жилье из прошлого — сколько хрущевок в Украине и исчезнут ли они

08:14 В Елисейском дворце ответили на фейк о "наркотиках" в поезде

08:10 Госсекретарь США обсудил с Мерцом и Ламми перемирие в Украине

08:01 Поддержка лиц с инвалидностью — что изменится для работодателей

08:00 Евровидение-2025 — кому прогнозируют победу букмекеры

08:57 У клиентов Нафтогаза возникают долги после оплаты — детали

08:56 Трамп обещает честные цены на лекарства в США и новый указ

08:50 Путин до сих пор требует капитуляции Украины — The Times

08:30 В ГПСУ сообщили, фиксируются ли утром очереди на границе

08:25 Российский БпЛА ударил по гражданскому поезду — есть пострадавший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Жилье из прошлого — сколько хрущевок в Украине и исчезнут ли они

08:14 В Елисейском дворце ответили на фейк о "наркотиках" в поезде

08:10 Госсекретарь США обсудил с Мерцом и Ламми перемирие в Украине

08:01 Поддержка лиц с инвалидностью — что изменится для работодателей

08:00 Евровидение-2025 — кому прогнозируют победу букмекеры

06:00 Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео)

8 мая

20:16 Кабачки, клубника и мясо — цены на одесском рынке в мае

06:33 День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

05:21 Красные линии Украины — судьба оккупированных территорий

7 мая

19:33 Обещания Трампа и роль Украины — перспективы завершения войны

06:33 Хлопок юга — государство компенсирует аграриям 50% расходов

6 мая

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона