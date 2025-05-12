Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что будет ждать его в этот день в Турции.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

экономист, финансист Александр Савченко;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность" Ирина Никорак;

директор Украинского парламентского института Игорь Когут.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на встречу с РФ в Турции;

Зеленский отметил, что будет ждать Путина 15 мая в Стамбуле;

Макрон предостерег, что Россия затягивает завершение войны в Украине.

Напомним, Макрон назвал предложение Путина о переговорах "недостаточным" и считает, что тот просто хочет выиграть время.

А по мнению Трампа, прямые переговоры позволят понять, вообще возможна ли договоренность о завершении войны.