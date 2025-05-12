Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. У відповідь український лідер Володимир Зеленський зазначив, що чекатиме на нього цього дня в Туреччині.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- економіст, фінансист Олександр Савченко;
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Никорак;
- директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на зустріч з РФ у Туреччині;
- Зеленський зазначив, що чекатиме на Путіна 15 травня у Стамбулі;
- Макрон застеріг, що Росія затягує завершення війни в Україні.
Нагадаємо, Макрон назвав пропозицію Путіна щодо переговорів "недостатньою" та вважає, що той просто хоче виграти час.
А на думку Трампа, прямі переговори дозволять зрозуміти, чи взагалі можлива домовленість про завершення війни.