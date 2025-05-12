Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. У відповідь український лідер Володимир Зеленський зазначив, що чекатиме на нього цього дня в Туреччині.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

економіст, фінансист Олександр Савченко;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Никорак;

директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на зустріч з РФ у Туреччині;

Зеленський зазначив, що чекатиме на Путіна 15 травня у Стамбулі;

Макрон застеріг, що Росія затягує завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Макрон назвав пропозицію Путіна щодо переговорів "недостатньою" та вважає, що той просто хоче виграти час.

А на думку Трампа, прямі переговори дозволять зрозуміти, чи взагалі можлива домовленість про завершення війни.