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Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

Зеленський чекатиме на Путіна в Стамбулі — ефір Ранок.LIVE

12 травня 2025 р. 08:00

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Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі 15 травня. У відповідь український лідер Володимир Зеленський зазначив, що чекатиме на нього цього дня в Туреччині.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 08:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, "Європейська Солідарність" Ірина Никорак;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на зустріч з РФ у Туреччині;
  • Зеленський зазначив, що чекатиме на Путіна 15 травня у Стамбулі;
  • Макрон застеріг, що Росія затягує завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Макрон назвав пропозицію Путіна щодо переговорів "недостатньою" та вважає, що той просто хоче виграти час.

А на думку Трампа, прямі переговори дозволять зрозуміти, чи взагалі можлива домовленість про завершення війни.

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08:14 У Єлисейському палаці відповіли на фейк про "наркотики" в потязі

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