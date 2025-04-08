Зеленский заявил об увеличении количества БпЛА — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увеличении производства беспилотников. Речь идет о БпЛА от "мавиков" до дальнобойных дронов.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
- профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии Сергей Дубовик;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун;
- начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
Вместе с ведущими они обсудят то, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение производства дронов в Украине.
Напомним, вчера Зеленский провел технологическую Ставку, которая была посвящена дронам с оптоволоконной системой управления.
По словам президента, самой эффективной гарантией безопасности для Украины являются Силы обороны.