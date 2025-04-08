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Зеленский заявил об увеличении количества БпЛА — эфир Ранок.LIVE

Зеленский заявил об увеличении количества БпЛА — эфир Ранок.LIVE

8 апреля 2025 г. 8:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увеличении производства беспилотников. Речь идет о БпЛА от "мавиков" до дальнобойных дронов.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
  • профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии Сергей Дубовик;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Вместе с ведущими они обсудят то, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение производства дронов в Украине.

Напомним, вчера Зеленский провел технологическую Ставку, которая была посвящена дронам с оптоволоконной системой управления.

По словам президента, самой эффективной гарантией безопасности для Украины являются Силы обороны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона