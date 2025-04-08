Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення виробництва безпілотників. Йдеться про БпЛА від "мавіків" до далекобійних дронів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;
- професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії Сергій Дубовик;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко;
- народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун;
- начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
Разом з ведучими вони обговорять те, що Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів в Україні.
Нагадаємо, вчора Зеленський провів технологічну Ставку, що була присвячена дронам з оптоволоконною системою керування.
За словами президента, найефективнішою гарантією безпеки для України є Сили оборони.