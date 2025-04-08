Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

08 квітня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

4 квітня 2025
Text

У Трампа вперше заявили про зрив домовленостей — ефір Новини.LIVE

Text

Рубіо виступає із заявами про закінчення війни — пряма трансляція

Text

Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

Text

Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

Text

В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

3 квітня 2025
Text

Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Text

Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення виробництва безпілотників. Йдеться про БпЛА від "мавіків" до далекобійних дронів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;
  • професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії Сергій Дубовик;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун;
  • начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Разом з ведучими вони обговорять те, що Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів в Україні.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів технологічну Ставку, що була присвячена дронам з оптоволоконною системою керування.

За словами президента, найефективнішою гарантією безпеки для України є Сили оборони.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:03 Джонсон не схвалив ідею розширити контроль Конгресу над тарифами

08:55 Тариф на електрику з 1 червня — скільки коштуватиме 1 кВт-год

08:24 Росія атакувала Україну БпЛА вночі — скільки знешкодили цілей

08:15 Будинок без цих документів можуть визнати чужим — деталі

08:04 Садовий і заступники здійснили низку дорогих поїздок за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Фіндопомога для українських дітей — як подати заявку

Text

08:00 Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

07:58 У Києві триває ремонт мосту Метро — що планують цього року

07:32 Брат Ілона Маска розкритикував тарифну політику Трампа

07:30 Кабмін ухвалив рішення, на якій роботі забронюють 75% працівників

09:03 Джонсон не схвалив ідею розширити контроль Конгресу над тарифами

08:55 Тариф на електрику з 1 червня — скільки коштуватиме 1 кВт-год

08:24 Росія атакувала Україну БпЛА вночі — скільки знешкодили цілей

08:15 Будинок без цих документів можуть визнати чужим — деталі

08:04 Садовий і заступники здійснили низку дорогих поїздок за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Фіндопомога для українських дітей — як подати заявку

07:58 У Києві триває ремонт мосту Метро — що планують цього року

07:32 Брат Ілона Маска розкритикував тарифну політику Трампа

07:30 Кабмін ухвалив рішення, на якій роботі забронюють 75% працівників

07:23 Роковини ракетного удару по станції "Краматорськ" — наслідки

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона