Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення виробництва безпілотників. Йдеться про БпЛА від "мавіків" до далекобійних дронів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;

професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії Сергій Дубовик;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Разом з ведучими вони обговорять те, що Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва дронів в Україні.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів технологічну Ставку, що була присвячена дронам з оптоволоконною системою керування.

За словами президента, найефективнішою гарантією безпеки для України є Сили оборони.