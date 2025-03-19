Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудят следующие шаги по достижению мира в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

тренер НЛП, психолог Татьяна Ларина;

социолог Андрей Еременко;

народный депутат "Батькивщина", Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

адвокат, кандидат юридических наук Леся Дубчак;

главная юридическая специалистка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;

военный юрист Анжела Василевская;

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Зеленский: Сегодня у меня будет контакт с Трампом;

Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине;

США пообещали Европе участие в мирных переговорах по Украине, — Bloomberg;

Трамп закрыл программу по отслеживанию похищенных Россией украинских детей, — Reuters;

NYT: Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли";

"Мы не салаты и не компот": Зеленский высказался о разговоре Трампа и Путина;

Зеленский обратился к миру на фоне дроновой атаки на Украину;

Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире;

Трамп и Путин провели переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО может стать сильнее, если в него вступит Украина.

Также украинский лидер подчеркнул, что слова Путина расходятся с реальностью.