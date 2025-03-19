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Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

19 марта 2025 г. 13:12

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

Text

08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
Text

21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Text

18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Text

17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

Text

12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудят следующие шаги по достижению мира в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • тренер НЛП, психолог Татьяна Ларина;
  • социолог Андрей Еременко;
  • народный депутат "Батькивщина", Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • адвокат, кандидат юридических наук Леся Дубчак;
  • главная юридическая специалистка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;
  • военный юрист Анжела Василевская;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Зеленский: Сегодня у меня будет контакт с Трампом;
  • Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине;
  • США пообещали Европе участие в мирных переговорах по Украине, — Bloomberg;
  • Трамп закрыл программу по отслеживанию похищенных Россией украинских детей, — Reuters;
  • NYT: Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли";
  • "Мы не салаты и не компот": Зеленский высказался о разговоре Трампа и Путина;
  • Зеленский обратился к миру на фоне дроновой атаки на Украину;
  • Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире;
  • Трамп и Путин провели переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО может стать сильнее, если в него вступит Украина.

Также украинский лидер подчеркнул, что слова Путина расходятся с реальностью.

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13:00 Усадьбу человека-волка на Одесчине вернули громаде — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:55 Дефицит лекарств для ВИЧ-позитивных — какова ситуация с доставкой

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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