Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудят следующие шаги по достижению мира в Украине.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- тренер НЛП, психолог Татьяна Ларина;
- социолог Андрей Еременко;
- народный депутат "Батькивщина", Комитета по вопросам правовой политики, Первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- адвокат, кандидат юридических наук Леся Дубчак;
- главная юридическая специалистка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;
- военный юрист Анжела Василевская;
- народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Зеленский: Сегодня у меня будет контакт с Трампом;
- Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине;
- США пообещали Европе участие в мирных переговорах по Украине, — Bloomberg;
- Трамп закрыл программу по отслеживанию похищенных Россией украинских детей, — Reuters;
- NYT: Путин отказался от перемирия, ограничившись "жестами доброй воли";
- "Мы не салаты и не компот": Зеленский высказался о разговоре Трампа и Путина;
- Зеленский обратился к миру на фоне дроновой атаки на Украину;
- Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире;
- Трамп и Путин провели переговоры.
Ранее Зеленский заявил, что НАТО может стать сильнее, если в него вступит Украина.
Также украинский лидер подчеркнул, что слова Путина расходятся с реальностью.