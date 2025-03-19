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Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

19 березня 2025 р. 13:12

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорять наступні кроки щодо досягнення миру в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • тренер НЛП, психолог Тетяна Ларіна;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • народний депутат "Батьківщина", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • адвокат, кандидат юридичних наук Леся Дубчак;
  • головна юридична спеціалістка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;
  • військовий юрист Анжела Василевська;
  • народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Зеленський: Сьогодні у мене буде контакт з Трампом;
  • Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України;
  • США пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, — Bloomberg;
  • Трамп закрив програму з відстеження викрадених Росією українських дітей, — Reuters;
  • NYT: Путін відмовився від перемир'я, обмежившись "жестами доброї волі"; 
  • "Ми не салати і не компот": Зеленський висловився про розмову Трампа і Путіна;
  • Зеленський звернувся до світу на тлі дронової атаки на Україну;
  • Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах про мир;
  • Трамп та Путін провели переговори.

Раніше Зеленський заявив, що НАТО може стати сильнішим, якщо до нього вступить Україна.

Також український лідер наголосив, що слова Путіна розходяться з реальністю.

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14:25 Дорожчання товарів і послуг — як інфляція змінить ціни в Україні

14:16 ЗСУ знищили окупантів у дитячому таборі Скадовська, — АТЕШ

14:13 Одягайтесь тепліше — якою буде погода в Харкові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 СБУ повідомила про підозру пропагандисту Корчевнікову

14:05 Будуть звинувачувати Україну — у ЦПД попередили про стратегію РФ

13:58 ВАКС дозволив заочний арешт одеського депутата — про кого йдеться

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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