Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорять наступні кроки щодо досягнення миру в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
- тренер НЛП, психолог Тетяна Ларіна;
- соціолог Андрій Єременко;
- народний депутат "Батьківщина", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- адвокат, кандидат юридичних наук Леся Дубчак;
- головна юридична спеціалістка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;
- військовий юрист Анжела Василевська;
- народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Зеленський: Сьогодні у мене буде контакт з Трампом;
- Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України;
- США пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, — Bloomberg;
- Трамп закрив програму з відстеження викрадених Росією українських дітей, — Reuters;
- NYT: Путін відмовився від перемир'я, обмежившись "жестами доброї волі";
- "Ми не салати і не компот": Зеленський висловився про розмову Трампа і Путіна;
- Зеленський звернувся до світу на тлі дронової атаки на Україну;
- Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах про мир;
- Трамп та Путін провели переговори.
Раніше Зеленський заявив, що НАТО може стати сильнішим, якщо до нього вступить Україна.
Також український лідер наголосив, що слова Путіна розходяться з реальністю.