Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорять наступні кроки щодо досягнення миру в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

тренер НЛП, психолог Тетяна Ларіна;

соціолог Андрій Єременко;

народний депутат "Батьківщина", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

адвокат, кандидат юридичних наук Леся Дубчак;

головна юридична спеціалістка БО "Save Ukraine" Мирослава Харченко;

військовий юрист Анжела Василевська;

народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський: Сьогодні у мене буде контакт з Трампом;

Китай відреагував на розмову Трампа та Путіна щодо України;

США пообіцяли Європі участь у мирних переговорах щодо України, — Bloomberg;

Трамп закрив програму з відстеження викрадених Росією українських дітей, — Reuters;

NYT: Путін відмовився від перемир'я, обмежившись "жестами доброї волі";

"Ми не салати і не компот": Зеленський висловився про розмову Трампа і Путіна;

Зеленський звернувся до світу на тлі дронової атаки на Україну;

Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах про мир;

Трамп та Путін провели переговори.

Раніше Зеленський заявив, що НАТО може стати сильнішим, якщо до нього вступить Україна.

Також український лідер наголосив, що слова Путіна розходяться з реальністю.