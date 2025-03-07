Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет, в частности, о переговорах Украины с США и внеочередном саммите Евросоюза.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:
- возобновление переговоров между Украиной и США;
- спецсаммит ЕС: о чем договорились и какие решения приняли по Украине;
- может ли ЕС создать "Небесный щит" для защиты Украины от атак РФ.
Гости сегодняшнего эфира:
- офицер самоходного артиллерийского дивизиона Николай Олейник;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3 созыва (1998-2002 гг.), 4 созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.
Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Украина получит от его страны самолеты F16. Это произойдет в 2026 году.
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Саудовскую Аравию 10 марта. Там между Украиной и США пройдут переговоры.