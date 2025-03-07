Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет, в частности, о переговорах Украины с США и внеочередном саммите Евросоюза.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

возобновление переговоров между Украиной и США;

спецсаммит ЕС: о чем договорились и какие решения приняли по Украине;

может ли ЕС создать "Небесный щит" для защиты Украины от атак РФ.

Гости сегодняшнего эфира:

офицер самоходного артиллерийского дивизиона Николай Олейник;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3 созыва (1998-2002 гг.), 4 созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Украина получит от его страны самолеты F16. Это произойдет в 2026 году.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Саудовскую Аравию 10 марта. Там между Украиной и США пройдут переговоры.