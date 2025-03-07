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Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

7 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим важные темы. Речь пойдет, в частности, о переговорах Украины с США и внеочередном саммите Евросоюза.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

  • возобновление переговоров между Украиной и США;
  • спецсаммит ЕС: о чем договорились и какие решения приняли по Украине;
  • может ли ЕС создать "Небесный щит" для защиты Украины от атак РФ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • офицер самоходного артиллерийского дивизиона Николай Олейник;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3 созыва (1998-2002 гг.), 4 созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Напомним, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Украина получит от его страны самолеты F16. Это произойдет в 2026 году.

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Саудовскую Аравию 10 марта. Там между Украиной и США пройдут переговоры.

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11:01 Шесть ракет на Тернопольщину — в ОВА раскрыли детали последствий

11:00 ПВО на Одесчине нуждается в поддержке США — заявление военного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:52 Масштабная атака на Украину — сколько целей запустила РФ

10:52 Восьмой запуск ракеты Starship снова закончился взрывом — видео

10:47 Жестокое наказание — какие действия ФЛП могут привести к тюрьме

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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