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Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

07 березня 2025 р. 08:00

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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08:00 Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме, зокрема, про переговори України зі США та позачерговий саміт Євросоюзу. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • відновлення перемовин між Україною та США;
  • спецсаміт ЄС: про що домовилися та які рішення ухвалили щодо України; 
  • чи може ЄС створити "Небесний щит" для захисту України від атак РФ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • офіцер самохідного артилерійського дивізіону Микола Олійник;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.)., народний депутат України 3 скликання (1998-2002 рр.), 4 скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Україна отримає від його країни літаки F16. Це станеться у 2026 році.

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом в Саудівську Аравію 10 березня. Там між Україною та США пройдуть переговори.

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08:00 Українцям доступна допомога у 14 тис. євро — які вимоги

07:55 Нічний удар по Полтавщині — є пошкодження та постраждалі

07:44 ЄС виділить Україні ще 15 млрд євро — деталі пакета допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 Крим опинився під масованою атакою дронів — відео

07:35 ТОП інвестиційних угод України та які поглинання слід очікувати

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час