Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме, зокрема, про переговори України зі США та позачерговий саміт Євросоюзу.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:
- відновлення перемовин між Україною та США;
- спецсаміт ЄС: про що домовилися та які рішення ухвалили щодо України;
- чи може ЄС створити "Небесний щит" для захисту України від атак РФ.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- офіцер самохідного артилерійського дивізіону Микола Олійник;
- політолог Ігор Рейтерович;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
- голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.)., народний депутат України 3 скликання (1998-2002 рр.), 4 скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Україна отримає від його країни літаки F16. Це станеться у 2026 році.
Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом в Саудівську Аравію 10 березня. Там між Україною та США пройдуть переговори.