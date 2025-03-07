Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо важливі теми. Мова йтиме, зокрема, про переговори України зі США та позачерговий саміт Євросоюзу.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

відновлення перемовин між Україною та США;

спецсаміт ЄС: про що домовилися та які рішення ухвалили щодо України;

чи може ЄС створити "Небесний щит" для захисту України від атак РФ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

офіцер самохідного артилерійського дивізіону Микола Олійник;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.)., народний депутат України 3 скликання (1998-2002 рр.), 4 скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Україна отримає від його країни літаки F16. Це станеться у 2026 році.

Президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом в Саудівську Аравію 10 березня. Там між Україною та США пройдуть переговори.