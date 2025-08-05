Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE

Несколько стран НАТО согласовали поставки американского оружия для украинской армии. Между тем до новых санкций США против России остались считанные дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 5 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;

адвокат, кандидат юридических наук Жанна Грушко;

министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;

спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин;

политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Несколько стран НАТО вслед за Нидерландами согласовали поставки американского оружия для Украины;

Дональд Трамп напомнил, что США введут новые санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие;

Россия отменяет ограничения на развертывание наземных ракет средней и малой дальности.

Недавно стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Москву.

Ранее мы информировали, что сенаторы-республиканцы готовятся уйти на каникулы, не продвигая законопроект о серьезных санкциях против России.