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Главная arrow Відео arrow Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE arrow
Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE

Оружие от ЕС и дедлайн Трампа — эфир Ранок.LIVE

5 августа 2025 г. 8:00

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21:34 Остановят ли Путина санкции Трампа — эфир с Гетманцевым

Несколько стран НАТО согласовали поставки американского оружия для украинской армии. Между тем до новых санкций США против России остались считанные дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 5 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • адвокат, кандидат юридических наук Жанна Грушко;
  • министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;
  • спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин;
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Несколько стран НАТО вслед за Нидерландами согласовали поставки американского оружия для Украины;
  • Дональд Трамп напомнил, что США введут новые санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие;
  • Россия отменяет ограничения на развертывание наземных ракет средней и малой дальности.

Недавно стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Москву.

Ранее мы информировали, что сенаторы-республиканцы готовятся уйти на каникулы, не продвигая законопроект о серьезных санкциях против России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:35 Крупнейшее месторождение бурого угля в Украине — что с ним сейчас

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