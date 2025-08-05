Зброя від ЄС та дедлайн Трампа — ефір Ранок.LIVE

Декілька країн НАТО погодили постачання американської зброї для української армії. Тим часом до нових санкцій США проти Росії залишилися лічені дні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 5 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;

адвокат, кандидатка юридичних наук Жанна Грушко;

міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан;

речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін;

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;

народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Кілька країн НАТО слідом за Нідерландами погодили постачання американської зброї для України;

Дональд Трамп нагадав, що США введуть нові санкції проти Росії 8 серпня, якщо не буде досягнуто перемир’я;

Росія скасовує обмеження на розгортання наземних ракет середньої та малої дальності.

Нещодавно стало відомо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф найближчим часом відвідає Москву.

Раніше ми інформували, що сенатори-республіканці готуються піти на канікули, не просуваючи законопроєкт про серйозні санкції проти Росії.